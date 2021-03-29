Rus donanması, Batı'da ‘Kara Delik’ olarak bilinen denizaltının sırrını açıkladı

Velikiy Novgorod denizaltısı elektromekanik muharebe birliği komutanı Denis Bayraçnıy, Zvezda televizyonuna demecinde denizaltının görünmezliği ve sessizliğinin özel motor tasarımı sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Bayraçnıy, “Daha düşük güç tüketiminden dolayı beşinci bölmeden kontrol edilen ekonomik hareket motorunu kullanıyoruz, enerji tasarrufu için bu motoru su altındayken de kullanıyoruz” diye konuştu.

Motorun altıncı bölmede bulunduğunu ve iki ek şaft hattı sayesinde Veliky Novgorod’un yerinde dönme manevraları gerçekleştirebildiğini anlatan Bayraçnıy, şunları söyledi:

“Burada iki motoru ters yönde çalıştırmamızı sağlayan iki ek şaft hattı var. Denizaltı bu sayede yerinde dönebiliyor ve herhangi bir kaza ya da darbe olmaksızın rıhtıma serbestçe demirleyebiliyoruz.”

Rusya Pasifik Filosunda kullanılmak üzere Proje 636 kapsamında üretilen dizel elektrikli denizaltılarının ilki Petropavlovsk-Kamçatskiy oldu. Bu denizaltı, ardından üretilen Volhov denizaltısıyla birlikte donanmaya teslim edildi, iki denizaltı bu yıl içinde St. Petersburg’dan Vladdivostok’a aktarılacak. 2019’un sonunda ise ‘Magadan’ ve ‘Ufa’ adında iki denizaltının daha yapımına başlandı.