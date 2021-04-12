Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanadalı mevkidaşına: Savunma sanayi kısıtlamalarından rahatsızız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşmüştür. İkili ilişkiler ele alınmış, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilmiş ve gözden geçirilmesi istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüşme sonrasında Kanada, Türkiye'ye yönelik 29 askeri ihracat lisansını iptal etti

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Garneau, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik 29 askeri ihracat lisansının iptal edildiği bilgisini verdi.

Hamlenin, yürütülen bir soruşturmanın Kanada üretimi silahların Dağlık Karabağ'da geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta kullanıldığının tespit edilmesi üzerine yapıldığını paylaşan Kanadalı bakan, "Bugün, Kanada'nın Türkiye'ye ihraç edilen silah teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar tespit eden bu incelemenin ardından, 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptalini duyuruyorum" dedi.

Garneau, "Bu durum, Kanada'nın dış politikasıyla veya Türkiye tarafından verilen son kullanım teminatlarıyla uyumlu değildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanadalı bakan, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve NATO iş birliği programlarıyla ilgili başvurular duruma göre değerlendirilecek" diye ekledi.