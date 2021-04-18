Hazar Filosu’na ait gemiler Karadeniz’e girdi

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim sürerken, daha önce Güney Askeri Bölgesi’nin Karadeniz'e intikal ettiğini açıkladığı Hazar Filosu’na ait 15 savaş gemisi, Kerç Boğazı’ndaki Kırım Köprüsü’nün altından geçerek Karadeniz'e geçişini tamamladı.

Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre üç topçu savaş gemisi, sekiz çıkarma botu ve lojistik destek gemileri dahil olmak üzere Hazar Filosu’na ait 15 geminin Karadeniz’e geçişi tamamlandı.

Kerç Boğazı’ndan çıkarak Karadeniz’e açılan gemiler, Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte kış tatbikat dönemi kapsamındaki deniz tatbikatlarına katılacağı yere doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 8 Nisan’da çıkarma botları ve topçu savaş gemileri de dahil 10'dan fazla donanma gemisinin tatbikatlara katılmak üzere Hazar Denizi'nden Karadeniz'e gönderildiğini açıklamıştı.