Pentagon: Afganistan'dan çekilme için takviye kuvvetler gönderildi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerini korumaları amacıyla bölgeye takviye birlikler gönderildiği belirtildi.

ABD'nin Afgansitan'dan çekilme sürecini başlatmasıyla bölgede başlayan hareketlilik devam ediyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bölgede bulunan ABD ve NATO kuvvetlerine geri çekilme aşamasında koruma sağlaması amacıyla takviye kuvvetler gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgeye ağır bombardıman uçakları ve savaş uçaklarının konuşlandırıldığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gazetecilere verdiği demeçte, "Bir haftadan kısa bir süre önce başlayan geri çekilme, plana göre ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

© AP Photo / Susan Walsh ABD, gelecekte Afgan kuvvetlerini başka ülke topraklarında eğitebilir ise, ayrılan birliklere eşlik etmek için 6 adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağına ve 12 adet F-18 savaş uçağına 'acil durum destek sağlama' emri verildiğini söyledi.

Milley ayrıca, Taliban gruplarının Afgan hükümetinin hedeflerine karşı her gün 80 ila 120 saldırı düzenlediğini, geri çekilmenin 1 Mayıs'ta başlamasından bu yana ise 'ABD ve İttifak güçlerine karşı hiçbir saldırı olmadığını' aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.