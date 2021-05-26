Rusya ve ABD, gemi ve uçak mürettebatlarının etkileşimini görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve ABD’li askeri yetkililerinin gemi ve uçak mürettebatlarının etkileşimini, denizde ve havada olayların önlenmesine ilişkin anlaşmanın kurallarının uygulanmasını görüştüklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün kurum bünyesinde Rus ve ABD’li askeri yetkililer arasında SSCB ile ABD hükümetleri arasında 1972’de denizde ve havada olayların önlenmesi konusunda imzalanan anlaşmanın uygulanması ile ilgili planlı istişarelerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Taraflar gemi ve uçak mürettebatlarının etkileşimini, anlaşmada öngörülen kuralların yerine getirilmesini istişare etti" ifadelerine yer verildi.

Denizde ve havada olayların önlenmesine ilişkin anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak ABD ile yapılacak istişarelerin bir sonraki turunun 2022 yılında yapılması planlandığı belirtildi.