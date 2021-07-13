Rus Su-30 jetinden Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında görülen ABD Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağına refakat etmek için bir Rus Su-30 jetinin havaya kaldırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefinin tespit edildiği belirtildi.

“Hedefin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmesinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma nöbetçi birimlerden bir Su-30 avcı uçağı havaya kaldırıldı” denilen açıklamada, “Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares elektronik keşif uçağı olarak belirledi ve ona refakat etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca,denildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi önceki gün Su-30SM ve Su-27 avcı uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares ve CL-600 Challenger uçaklarının Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havaya kaldırıldığını duyurmuştu.

Bugün Bulgaristan'ın, NATO gemileri ve uçaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği manevralar devam ederken, Rus ordusunun da Kırım'da radarları devreye alarak tatbikat düzenlediği öğrenildi.