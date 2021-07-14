Rusya'dan Taliban tehdidinin arttığı Tacikistan'da S-300'lü eğitim tatbikatı

Taliban, Afganistan-Tacikistan sınırında kontrolü altındaki bölgeleri genişletmeye devam ederken Rusya, düzenli olarak yaptığı S-300'lü tatbikatların yenisini düzenledi.

Щит 201-й базы: как тренируются расчеты С-300 из российских войск в Таджикистане:https://t.co/V4SymYeFfu



© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/7SSh5BIoLe — zvezdanews (@zvezdanews) July 13, 2021

​S-300 hava savunma sistemi birlikleri, Tacikistan dağlarında ve 201. Rus askeri üssüne iniş bölgesinde hava hedeflerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Tatbikat sırasında güvercin büyüklüğündeki bir hedefi bile tespit etme kabiliyetine sahip özel radar cihazı da kullanıldı. Teknik batarya komutanı Andrey Oleynikov, "Bu bir alçak frekans dedektörü, taburun alçak irtifa hedeflerini tespit etmesi için buna ihtiyacı var. Zira bu, taburun ana görevlerinden biri" dedi.

Bir S-300 kompleksi, 36 aerodinamik hedefi onlara 72 füze fırlatarak imha edebiliyor. Bugünkü tatbikatta alçak irtifada seyreden iki İHA imha edildi.

S-300 sistemleri, Tacikistan'daki üste yaklaşık iki yıldır bulunuyor. Şimdiye dek sistemleri asıl amacı için kullanma ihtiyacı doğmadı ancak eğitim sirenleri üste düzenli olarak duyuluyor. Zira bu tür tatbikatlar en az haftada bir kere yapılıyor.

Hava savunma sistemleri, Ekim 2019'da 201. Rus askeri üssünü hava saldırılarından korumak ve Orta Asya kolektif güvenlik bölgesinin hava savunmasını yapmak amacıyla Tacikistan'a getirilmişti.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.