Suriye'de Pantsir-S sistemi militanlara ait İHA'yı vurdu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın brifinginde, "27 Temmuz akşam saatlerinde, yasadışı silahlı oluşumların militanlarının İdlib bölgesinin Kafer-Kattar yerleşiminden fırlattığı insansız hava aracı hava savunma aracı tarafından tespit edildi. İnsansız hava aracı, Hama bölgesi üzerinde Suriye hava savunma güçleri tarafından Rusya yapımı Pantsir-S hava savunma füze ve top sisteminden vurularak imha edildi" ifadelerini kullandı.
Kulit, yasa dışı silahlı oluşumların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçerek barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulundu.
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