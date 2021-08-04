ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan’a Javelin tanksavar füzelerin satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Uluslararası Savunma Geliştirme Ajansı, Gürcistan’a 30 milyon dolar değerinde Javelin tanksavar füzelerinin satışına ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan onay geldiğini açıkladı.

Olası satışla ilgili Kongre’nin de bilgilendirildiği belirtildi.

Gürcistan daha önce ABD’den 82 adet Javelin FGM-148 füzesi ile 46 fırlatma teçhizatını satmasını istemişti.

Ajansın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, olası sözleşmenin ABD’nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine aykırı olmadığına karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Javelin sistemleri, Gürcistan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için uzun vadeli savunma yetenekleri geliştirmesine yardımcı olacak ve Gürcistan'ın tanksavar yeteneklerini artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlere yanıt verme yeteneğini geliştirecek” ifadesine yer verildi.