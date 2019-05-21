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14:40 21 Mayıs 2019
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    Seyr-i sabah

    Eski CHP’li Bozkurt: CHP, Samsun’da davetli değil ev sahibidir

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Seyr-i Sabah programında Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasının yüzüncü yıl kutlamalarında bir araya gelen liderlerin çektirdiği fotoğrafı yorumladı. Bozkurt, CHP’nin orada davetli değil ev sahibi olması gerektiğini dile getirdi.

    Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasının yüzüncü yılında Samsun’da yapılan etkinliklere HDP dışındaki partiler davet edildiler. Bu etkinliklere İYİ Parti’den Meral Akşener davet geç geldiği için katılmayacağını bildirdi. Burada çekilen fotoğraf toplumun farklı kesimleri tarafından farklı sebeplerle eleştirildi. Eski CHP’li Hüsnü Bozkurt, Seyr-i Sabah programında bu eleştirileri yorumlarken, CHP’nin oraya AK Parti Genel Başkanı tarafından mı yoksa Cumhurbaşkanı tarafından mı çağrıldığının belli olmadığını söyledi. Bozkurt, CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olarak orada aslında ev sahibi olması gerektiğini vurguladı:

    ‘YÜZDE 12 OY ALMIŞ HDP DAVET EDİLMEDİ’

    © AA /
    Akşener: Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu
    “Samsun ruhu ve fotoğraftan önce davete bakmak lazım. Ben CHP’liyim. Sayın Genel Başkan’ın kendi kararıdır. Ama böyle bir davet CHP’nin karşılaşacağı bir şey olmamalıydı. CHP zaten Atatürk’ün iki eserinden biridir. Dünyada kurulduktan 50 gün sonra devlet kuran tek partidir. Atatürk devrimin siyasal örgütüdür diyor. 9 Eylül 1923’te önce Cumhuriyet Halk fırkası kuruluyor ardından Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. CHP genel başkanı hiçbir biçimde davetli değil oranın ev sahibidir. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu’nun 19 Mayıs’ın 10. yılında orada olması doğaldır. Buradaki sorun sayın Cumhurbaşkanı’nın Samsun ruhunun neresinde olduğudur.

    Bir kere bütün partilere davette bulunulmuyor. Birinci parti AKP, onun genel başkanı. Kendi partisinin genel başkanı olarak mı davet yapıyor yoksa cumhurbaşkanı olarak mı yapıyor belli değil. Cumhurbaşkanı olarak yaptığı varsayım. Eğer Cumhurbaşkanı olarak yapıyorsa Türkiye’deki bütün siyasi partilere yapması gerekir. Yüzde 12 oy almış HDP’yi davet etmiyor. Böyle bir hakkı yoktur. O zaman ben AKP genel başkanı olarak yaptığını varsayıyorum. MHP’yi davet ediyor ittifak partisi olarak. Ben o fotoğrafta yüzde 0 virgüllü partileri görüyorum. Onların orada olması doğrudur. Cumhurbaşkanı olarak davet yapıyorsa herkesi çağırmalı ama AKP genel başkanı olarak çağırıyorsa oraya katılmaya gerek yok.

    CHP Genel Başkanı, ki bence orada olmalıdır, oraya davetle gitmemelidir. Oraya davet eden kişinin ne Samsun ruhuyla, ne Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesiyle, ne antiemperyalist tavrıyla cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu’nun şöyle yapmasını arzu ederdim: 'Biz CHP olarak zaten Samsun’dayız sayın Cumhurbaşkanı’nın davetini de Atatürk’e iki ayyaş diyenlerden olmadığının Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığından üzüntü duyduğunun, Atatürk’ün tam bağımsızlık tavrına sadakat göstereceğinin, CHP’ye çöplük pislik demeyeceğinin göstergesi olduğunu değerlendiriyorum' açıklamasını beklerdim. Türkiye Cumhuriyeti dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 20’ye yakın anlaşma yapıldı. Onlardan reddedilen bir tek Sevr anlaşmasıdır ki onun yerine Lozan anlaşması yapılmıştır. Bunun hezimet olduğunu söyleyen kişi sizi oraya çağırıyorsa önce o lafı bir düzelt demek gerekir.

    ‘ETKİNLİKLERİN NE ZAMAN YAPILACAĞI 99 YILDIR BELLİ’

    © İHA /
    Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs törenlerine davet edilmeyen Buldan'ı aradı: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik
    Bu resmin siyasette bir şeyler değiştirmesini beklemek Papa’nın Müslüman olmasını beklemek gibi bir şey. Bir an için düşünün böyle bir davet yapılmış ortada sayın Cumhurbaşkanı… Orada AKP genel başkanı yok diye okuyorum o fotoğrafı. Bir yanında sayın Kılıçdaroğlu öbür yanında sayın Bahçeli ve Karamollaoğlu… Atatürk diyor ki dünyada hiçbir milletin kadını Türk kadını kadar antiemperyalist mücadeleye girmemiştir diyor. Atatürk devrimi özünde bir kültür ve eğitim devrimidir. Atatürk devriminin tüm unsurlarını reddeden bu arkadaşlar ertesi gün yine CHP’ye hakaret etti. O fotoğrafta Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran tek bir kadın bile yok. Sayın Akşener bu kadar gayrı ciddi bir davet olmaz iki gün kala mı çağrılır diyerek etkinliklere katılmadı. 19 Mayıs’ın yüzüncü yılının ne zaman olacağı 99 yıldır belli. Her 23 Nisan’da her 30 Ağustos’ta nezle grip olanlar bu sene birden sağlığına kavuştular. Neden parti başkanlarına ciddi bir davet yapılmadı? Davet de konjonktürel. Son seçimde beka sorunu dedikleri, zillet dedikleri partileri birden davet ettiler. 31 Mart seçimlerinde İstanbul’u sayın Yıldırım kazansaydı bu davet yapılacak mıydı?

    16 Nisan referandumunun YSK darbesiyle rejimin değiştirilmesinden sonra her şey daha farklı oldu. CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın samimi olduğunu düşünüyorum. Arzu edilen şey şu olmalı: Madem siyasi partiler rejimin önemli aktörleridir, seçim barajı sıfıra indirilip toplumun tüm kesimlerinin parlamentoya girmesi sağlanmalıdır. Rejim değiştiği için bunların da bir anlamı kalmadı. Bir hileyle akşamın saat dört buçuğundan sonra iki buçuk milyon geçersiz oy geçerli sayıldı. Artık meclisin de meclisteki temsiliyetin de bir anlamı yok. Türkiye’nin şu kadar televizyonu arasında en az izlenen meclis televizyonu. O meclis cumhuriyeti kuran meclis, kurtuluş savaşını yöneten meclis. Ben İYİ Parti ittifakının AKP-MHP ittifakından samimi olduğunu düşünüyorum. Akşener’in o resimde olmaması ittifakı etkilemez. Kılıçdaroğlu’nun Sayın Buldan’ı aramasını da doğru buluyorum. Şu anda sayın Yıldırım ve Erdoğan İstanbul’daki Kürt kökenli insanların oylarını alabilmek için çareler arıyor bir yandan da HDP’yi ötekileştiriyorlar. HDP, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyuyla temsiliyet alan bir parti midir değil midir buna karar vermeleri lazım. Bu doğruysa niye herkes onun oyuna talip de genel başkanı Samsun’a davet edilmiyor? Çubuk’un bir köyündeki yurttaşın Kılıçdaroğlu’na nefret duymasını kim sağlıyor? Bunu kim yaratıyor? TV’lerde Kandil ile ittifak kuruyorlar diyorlar. 8 senedir avukatlarıyla görüşme izni verilmeyen Öcalan büyükşehirler kaybedilince mi aklınıza geldi? Düne kadar meydanlarda idam çağrısı yapan MHP lideri bunu aklayacak, idam gelirse onaylarım diyen Cumhurbaşkanı onu avukatlarıyla görüştürecek.”

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    Etiketler:
    HDP, Fotoğraf, CHP, Samsun, Mustafa Kemal Atatürk, Hüsnü Bozkurt
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