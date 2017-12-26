Rusya, Dünya Kupası öncesi Türkiye ile karşılaşacak

© AFP 2017/ Valery Hache Türkiye ile dostluk maçı yapacak Rusya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçları, Rusya ile Türkiye A milli futbol takımlarını buluşturacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanamayan ve EURO 2020'ye hazırlanan Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın evsahibi Rusya'ya konuk olacak.

© Sputnik/ Alexander Vilf 2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

Daha önce Rusya Spor Bakanlığı görevini yürüten Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, Moskova'da dün gerçekleşen Rusya Futbol Federasyonu Genel Kurulu toplantısının ardından, doping suçlamaları nedeniyle Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini 6 aylığına geçici olarak bıraktığını açıkladı. 2018 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarıyla ilgili bilgi veren Mutko, "Tamamını onayladığımız 2018 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık planına göre Brezilya ve Fransa ile iki karşılaşma yapılacak. Ayrıca 30 Mayıs'ta Innsbruck'ta Avusturya ile karşı karşıya geleceğiz. Daha sonra Moskova'ya dönüp, büyük bir olasılıkla Dinamo Stadyumu'nun açılışını yapacağız. Stadyum o zamana kadar hazır olmazsa, Moskova'da farkı arenalar da var" diye konuşup şöyle devam etti:

© Sputnik/ FIFA Başkanı: Rusya’daki 2018 Dünya Kupası en iyisi olacak

"Hazırlık maçlarıyla ilgili tüm kontratlar imzalandı. Karşılaşacağımız takım, Türk milli takımı olacak. Daha önce bizimle oynadıkları maç için kendilerine minnettarız. Türk milli takımı Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize stil olarak benziyor. 2016'da Türkiye'de yaptığımız dostluk maçının rövanşını oynayacağız."

ANTALYA'DA BERABERE KALINMIŞTI

Rusya ile Türkiye milli takımlarının Ağustos 2016'da Antalya'da oynadıkları karşılaşma, 0-0 bitmişti.