Aeroflot, taraftarları FIFA Dünya Kupası maçlarına 5 rubleye götürecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Rusya'nın ağırlayacağı FIFA Dünya Kupası maçlarına gelecek taraftarlar için yalnızca 5 rublelik (0.09 dolar) tek yön bilet sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Girişime Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de destek geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Aeroflot Yönetim Kurulu Başkanı Vitaliy Savelyev, şirket olarak FIFA Dünya Kupası sırasındaki milli takım maçlarına katılmak isteyen Rus taraftarlara tek yöne 5 rublelik biletler sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Savelyev, "Milli takım maçlarına gitmek isteyen Rus taraftarlara bir 'beşlik çakmak' istiyoruz. Tüm Rus taraftarları uçuş programımız çerçevesinde maçlara götüreceğiz. Tek yön bir bilet için fiyatlar vergi ve yakıt ilave ücreti dahil 5 ruble olacak. Biletleri maçlardan üç gün önce satmaya başlayacağız" dedi.

Putin de şirketin bu girişimini olumlu değerlendirdi.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek. Turnuvanın ilk düdüğü, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda çalacak.