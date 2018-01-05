Cenk Tosun, Türkiye’nin aylık cari açığının yüzde 1’ini kapattı

Everton’a transfer olan Cenk Tosun, 27 milyon euro bonservis bedeliyle, Türkiye’den giden tüm oyuncular arasında açık ara ilk sıraya yerleşti. Bu rakamla Tosun, Türkiye’nin aylık ortalama 3.5 milyar dolar olan cari açığının yüzde 1’ini tek başına kapatmış olacak.

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, 27 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübü Everton’a transfer oldu. Böylece Türkiye futbol tarihinde de transfer rekoru kırılmış oldu. Bundan önce en yüksek bedelle dışarıya satılan futbolcu unvanı 17 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’den Al-Ahli’ye giden Mousa Sow’a aitti.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Cenk Tosun'un rekor transferinin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede olduğu belirtildi. 27 milyon euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’i de karşılanmış oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Beşiktaş ve Cenk Tosun’a bu konuda teşekkür etmişti.

Cenk Tosun Ağlatan Veda Klibi | Kendine İyi Bak (Cover) pic.twitter.com/5rs6rIo0RU — BEŞİKTAŞ Var! (@ForzaSenBenYok) 4 Ocak 2018

SKIBBE: HİÇ VARLIĞI OLMADI, ÖNEMSEMEDİM

Öte yandan bir zamanlar Cenk Tosun'la birlikte çalışan Alman teknik direktör Skibbe, milli futbolcunun rekor bedelle Everton'a transfer olmasının ardından bir itirafta bulundu.

Skibbe, şunları söyledi:

"Cenk bende çok da önemli yeri olan bir oyuncu değil. Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor."