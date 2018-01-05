Cenk Tosun, Türkiye’nin aylık cari açığının yüzde 1’ini kapattı

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Cenk Tosun'un rekor transferinin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede olduğu belirtildi. 27 milyon euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’i de karşılanmış oldu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Beşiktaş ve Cenk Tosun’a bu konuda teşekkür etmişti.
Cenk Tosun Ağlatan Veda Klibi | Kendine İyi Bak (Cover) pic.twitter.com/5rs6rIo0RU— BEŞİKTAŞ Var! (@ForzaSenBenYok) 4 Ocak 2018
SKIBBE: HİÇ VARLIĞI OLMADI, ÖNEMSEMEDİM
Skibbe, şunları söyledi:
"Cenk bende çok da önemli yeri olan bir oyuncu değil. Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor."
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