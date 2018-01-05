Babel'den 'Tosun Paşa'ya: Benden başkasıyla asla

Beşiktaş'lı Ryan Babel, Cenk Tosun'a veda etti. Cenk Tosun'la yaptığı gol sevinçleriyle bilinen Hollandalı, Cenk Tosun'a başarılar dilerken, şaka yollu uyarıda bulundu.

Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'ın yolunu tutarken; eski takım arkadaşı Ryan Babel golcü oyuncuya sosyal medya hesabından şaka yollu veda etti.

Cenk Tosun'a yeni yolculuğunda başarılar dileyen Babel, "Adamsın" ifadelerini kullandı. Kendisine tekrar yeni bir kutlama arkadaşı bulmak zorunda kalacağını vurgulayan Hollandalı oyuncu, Cenk Tosun'u da şaka yollu olarak, "Ve senin için bir kural. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın. Yoksa seni cezalandırırım" ifadelerini kullandı.

Babel'den Cenk Tosun'a veda: "Yeni maceranda iyi şanslar, adamsın. Şimdi gol sevinçlerinde yeni bir kutlama partneri bulmam lazım. Sana bir kural koyuyorum. Bu sevinci orada kimseyle yapamazsın, yoksa sana kızarım" pic.twitter.com/E1OrXHk4xC — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 5 Ocak 2018

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