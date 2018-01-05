Everton, Cenk Tosun'un transferini resmen açıkladı

Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, yılda vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. Bonservis bedeli ise 28 milyon euro.

İngiliz kulübü Everton'a 27 milyon euro'ya transfer olan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

© AFP 2017/ Valery HACHE Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un imza töreni yarına ertelendi

Kulübün televizyonuna konuşan Cenk Tosun, Everton futbolcusu olmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için mutluyum. Everton'da oynayacağım için heyecanlıyım. Everton, büyük bir tarihe ve kültüre sahip. Taraftarlara nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

​İngiltere Premier Lig'de iyi bir oyuncu olacağına inandığını dile getiren Cenk Tosun, "Buraya yeteneklerimle geldim. Ligin zorlu olduğunu biliyorum. Fiziksel dayanıklılığım bana yardım edecek. İki ayağımı da kullanabiliyorum ve ceza alanında iyi bir golcü olacağıma inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

​Takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını aktaran yıldız futbolcu, "En kısa zamanda forma giymek istiyorum. Tottenham Hotspur maçı için hazırım. Wayne Rooney gibi isimlerle oynayacak ve bir şey öğrenecek olmak beni heyecanlandırıyor. Çok yetenekli futbolcular var ve gol atmamda yardımcı olacaklar" diye konuştu.

© Fotoğraf: Everton Resmi İnternet Sitesi / www.evertonfc.com Everton kulübünün internet sitesinde, Cenk Tosun'un kulübe ait formayla çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Cenk Tosun'un Beşiktaş ve milli takım kariyeriyle ilgili bilgiler paylaşan Everton, futbolcunun transferini internet sitesine koyduğu fotoğraf ve videoyla duyurdu.

Teknik direktör Sam Allardyce ise Cenk Tosun'un güçlü bir mental yapıya sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1 numaralı golcüsü, Türk liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı. Gelişen ve çok yönlü bir futbolcu. İki ayağını da kullanıyor. Belki en iyisi değil ama hava toplarında ve ceza alanında çok etkili" sözleriyle transferi değerlendirdi.

​Bu arada Beşiktaş Kulübü de Cenk Tosun'un siyah-beyazlı kulüpteki döneminden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU



Cenk Tosun'un sözleşme detayları da belli oldu. Yeni kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayacak Cenk Tosun, yıllık brüt 6,5, vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak.

Tosun'un bonservis bedeli ise 24 milyon euro+4 miyon euro bonus şeklinde toplam 28 milyon euro olacak.

REKOR TRANSFER



3 yıl önce Gaziantep'ten bedelsiz gelen Cenk Tosun, bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken; Türk futbol tarihine de geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Roma'ya 15 milyon euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçti ve Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu oldu.

​BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.