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    Lionel Messi

    Messi'nin sözleşmesi internete sızdırıldı: Yıllık maliyeti 100 milyon euro

    © REUTERS/
    Spor
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    Lionel Messi'nin Barcelona'yla imzaladığı yeni sözleşme Football Leaks tarafından internete sızdırıldı. Sızan sözleşmenin yanında, çeşitli basın kuruluşları Messi ile ilgili yeni iddialar ortaya attı.

    Lionel Messi
    © REUTERS/ Sergio Perez
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    CNNTurk.com'dan Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre, Messi'nin Barcelona ile imzaladığı sözleşmesi internete sızdırıldı.

    Messi'nin 2021'e kadar uzatılan sözleşme karşılğında 90 milyon euro imza parası alacağı iddia edilmişti.

    Arjantinli futbolcunun maaşının ise haftalık ücretinin 600 bin euro olduğu öne sürülmüştü.

    Yıldız futbolcunun serbest kalma ücretinin ise 750 milyon euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.

    Ancak Football Leaks'in sızdırdığı belgelere göre Messi'nin Barcelona'dan aldığı haftalık ücret yaklaşık 2 milyon euro.

    YILLIK MALİYETİ 100 MİLYON EURO

    Oyuncunun Barcelona'ya yıllık maliyeti 100 milyon euro'yu buluyor. Mediapart'ın haberine göre tarihte ilk kez bir futbolcu yıllık 100 milyon euro'nun üzerinde kazanıyor.

    Football Leaks'e göre vergiler düşünce Messi'nin alacağı ücret 50 milyon euro'nun biraz altına altına düşüyor. Ancak bonuslar da var.

    'SADAKAT BONUSU' ALACAK

    Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde Messi, 12 milyon euro daha alacak. İmza parası olarak 63,5 milyon euro alan Messi ayrıca sözleşmesi bitene kadar başka bir takıma transfer olmazsa sadakat bonusu olarak da 70 milyon euro alacak.

    UÇAKTA REAL MADRİD AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜ

    Pep Guardiola - Lionel Messi
    © Fotoğraf: MIGUEL RUIZ
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    İddialar sadece bununla da sınırlı değil. Der Spiegel'de göre Messi, 2013'te Real Madrid'le bir transfer görüşmesi yaptı. Görüşme teklifi Real Madrid'den geldi. O dönemde Gareth Bale transferi henüz gerçekleşmemişti.

    İddiaya göre bu görüşme özel bir jette ve havada yapıldı. Uçakta Messi, Messi'nin babası, avukatı, Real Madrid başkanı Perez, Real Madrid Sportif direktörü ve Real Madrid'in avukatı yer aldı.

    RAJOY'A BASKI YAPMA SÖZÜ

    Real Madrid'in Messi'nin o zamanki 250 milyon euro serbest kalma ücretini ödemeyi vadettiği ve oyuncuya da yıllık 23 milyon euro içeren bir sözleşme önerdiği iddia edildi. Messi'nin babasına da ayrıca 1 milyon euro teklif edildi.

    Real Madrid, Messi'ye vergi kaçırma davası açılmaması için İspanya Başbakanı Rajoy'a baskı yapma sözü bile verdi.

    Ancak Messi, Real'in teklifini reddetti. Real Madrid anlaşma olmayınca Tottenham'dan Gareth Bale'i 100 milyon euro'ya transfer etti. Real Madrid kulübü Der Spiegel'in bu iddialarını yalanladı.

    VERGİ KAÇIRMAKLA İLK DEFA SUÇLANMIYOR

    Lionel Messi
    © REUTERS/ Marcos Brindicci
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    Yine Der Spiegel'de yer alan bir başka iddiaya göre ise Lionel Messi yargılandığı vergi kaçakçılığı davasının dışında bir başka vergi kaçırma suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı.

    Yine Der Spiegel'de yer alan bir başka iddiaya göre ise Lionel Messi yargılandığı vergi kaçakçılığı davasının dışında bir başka vergi kaçırma suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı.

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    Etiketler:
    Barcelona, Real Madrid, Lionel Messi, İspanya
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