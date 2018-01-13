Messi'nin sözleşmesi internete sızdırıldı: Yıllık maliyeti 100 milyon euro

Messi'nin 2021'e kadar uzatılan sözleşme karşılğında 90 milyon euro imza parası alacağı iddia edilmişti.
Arjantinli futbolcunun maaşının ise haftalık ücretinin 600 bin euro olduğu öne sürülmüştü.
Yıldız futbolcunun serbest kalma ücretinin ise 750 milyon euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.
Ancak Football Leaks'in sızdırdığı belgelere göre Messi'nin Barcelona'dan aldığı haftalık ücret yaklaşık 2 milyon euro.
Real Madrid tried to sign Lionel Messi for €250 million in 2013, reports Der Spiegel.https://t.co/kto1mkFg1l pic.twitter.com/uTT64ra5Xy— AS English (@English_AS) 12 Ocak 2018
YILLIK MALİYETİ 100 MİLYON EURO
Oyuncunun Barcelona'ya yıllık maliyeti 100 milyon euro'yu buluyor. Mediapart'ın haberine göre tarihte ilk kez bir futbolcu yıllık 100 milyon euro'nun üzerinde kazanıyor.
Football Leaks'e göre vergiler düşünce Messi'nin alacağı ücret 50 milyon euro'nun biraz altına altına düşüyor. Ancak bonuslar da var.
'SADAKAT BONUSU' ALACAK
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde Messi, 12 milyon euro daha alacak. İmza parası olarak 63,5 milyon euro alan Messi ayrıca sözleşmesi bitene kadar başka bir takıma transfer olmazsa sadakat bonusu olarak da 70 milyon euro alacak.
UÇAKTA REAL MADRİD AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜ
İddiaya göre bu görüşme özel bir jette ve havada yapıldı. Uçakta Messi, Messi'nin babası, avukatı, Real Madrid başkanı Perez, Real Madrid Sportif direktörü ve Real Madrid'in avukatı yer aldı.
RAJOY'A BASKI YAPMA SÖZÜ
Real Madrid'in Messi'nin o zamanki 250 milyon euro serbest kalma ücretini ödemeyi vadettiği ve oyuncuya da yıllık 23 milyon euro içeren bir sözleşme önerdiği iddia edildi. Messi'nin babasına da ayrıca 1 milyon euro teklif edildi.
Real Madrid, Messi'ye vergi kaçırma davası açılmaması için İspanya Başbakanı Rajoy'a baskı yapma sözü bile verdi.
Ancak Messi, Real'in teklifini reddetti. Real Madrid anlaşma olmayınca Tottenham'dan Gareth Bale'i 100 milyon euro'ya transfer etti. Real Madrid kulübü Der Spiegel'in bu iddialarını yalanladı.
#Messi ist der erste Spieler, der mehr als 100-Millionen-Euro pro Saison verdient. Sein Vertragsvolumen kann bis zu einer halben Milliarde betragen. Nur zum Vergleich: Der Jahresumsatz von Werder Bremen liegt bei 120 Millionen Euro… https://t.co/8LZ1rBEL4E via @SPIEGELONLINE— Rafael Buschmann (@Rafanelli) 13 Ocak 2018
VERGİ KAÇIRMAKLA İLK DEFA SUÇLANMIYOR
Yine Der Spiegel'de yer alan bir başka iddiaya göre ise Lionel Messi yargılandığı vergi kaçakçılığı davasının dışında bir başka vergi kaçırma suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı.
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