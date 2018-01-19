‘Moskova Metrosu’ uygulaması 2018 Dünya Kupası’na özel olarak 5 dile çevrilecek

Uygulama İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Almanca ve Portekizce çalışacak. Farklı ülkelerden gelecek turistler, uygulamanın 2018 Dünya Kupası'na özel bölümünden de yararlanabilecek.
Uygulamada ayrıca bisiklet kiralama yerlerinin listesi bulunacak. İnteraktif harita üzerinde kiralama noktaları, bisiklet sayısı, kiralama bedeli ve bisiklet güzergahları hakkında bilgi gösterilecek.
Buna ek olarak halka banliyö hattı Moskova Merkez Çemberi ile ilgili sesli turların yayınlanacağı uygulamada, kullanıcılar metroda kaybedilen eşyalar hakkında bilgi verebilecek ve ticari merkezler, telefon şarj noktaları ve hatıra ürünleri mağazalarının yerini öğrenebilecek.
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