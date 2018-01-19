‘Moskova Metrosu’ uygulaması 2018 Dünya Kupası’na özel olarak 5 dile çevrilecek

Cep telefonu uygulaması ‘Moskova Metrosu’, Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası’na özel olarak 5 dile çevrilecek. Servise ayrıca maçların yapılacağı stadyumlara kadar yol tarifi eklenecek.

Uygulama İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Almanca ve Portekizce çalışacak. Farklı ülkelerden gelecek turistler, uygulamanın 2018 Dünya Kupası'na özel bölümünden de yararlanabilecek.

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky 2018 FIFA Dünya Kupası’nı ağırlayacak Rus şehirlerinin sembolleri Moskova’nın merkezinde 10

Uygulama, turnuva maçlarının yapılacak Spartak ve Lujniki stadyumlarına yolu tarif edecek. Ayrıca stadyumlar hakkında bilgi verilecek, maçların programı ve sonuçları yayınlanacak.

Uygulamada ayrıca bisiklet kiralama yerlerinin listesi bulunacak. İnteraktif harita üzerinde kiralama noktaları, bisiklet sayısı, kiralama bedeli ve bisiklet güzergahları hakkında bilgi gösterilecek.

Buna ek olarak halka banliyö hattı Moskova Merkez Çemberi ile ilgili sesli turların yayınlanacağı uygulamada, kullanıcılar metroda kaybedilen eşyalar hakkında bilgi verebilecek ve ticari merkezler, telefon şarj noktaları ve hatıra ürünleri mağazalarının yerini öğrenebilecek.