Avustralya Açık'ta Kerber, Şarapova'yı zorlanmadan geçerek 4. tura yükseldi

2008 ve 2016 Avustralya Açık şampiyonlarının karşı karşıya geldiği maçta Rus rakibi Mariya Şarapova karşısında kazanan taraf Angelique Kerber oldu.

Avustralya Açık'ta altıncı günün merakla beklenen tek kadınlar mücadelesinde 21 numaralı seribaşı Angelique Kerber, rakibi Mariya Şarapova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

2008 ve 2016 yılının şampiyonlarını karşı karşıya getiren maçı baştan sona kontrolü altında götüren Kerber, beklenenden rahat bir şekilde Rus rakibini 64 dakikada mağlup etmeyi başardı.

Maçta toplam 7 basit hata yapan Kerber'e karşılık Şarapova'nın tam 26 basit hata yapması dikkat çekti.

© AFP 2018/ Vincent Thian Maria Şarapova

KERBER 4. TURDA TAYVANLI RAKET HSİEH İLE KARŞILAŞACAK

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan ve bu yıl henüz mağlubiyet yüzü görmeyen dünya eski 1 numarası Kerber, 4 turda Agnieszka Radwanska'yı yenen Tayvanlı raket Su-Wei Hsieh ile karşılaşacak.