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    Bilbao'da Spartak Moskova-Athletic Bilbao maçı öncesi kavga çıktı

    Spartak: Bilbao’da kışkırtma vardı, taraftarlarımız kendini korumak zorunda kaldı

    © REUTERS/ Vincent West
    Spor
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    Spartak Moskova futbol kulübünün Başkan Yardımcısı Nail İzmaylov, Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının oynandığı İspanya’nın Bilbao kentinde provokasyonun gerçekleştirildiğini, Spartak Moskova taraftarlarının kendini korumak zorunda kaldığını belirtti.

    Athletic Bilbao ve Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında ile İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde karşılaştı. San Mames Barria Stadyumu'nda oynanan ve Spartak Moskova'nın 2-1 galip geldiği müsabaka öncesi iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

    ​Polis, 3'ü Rusya vatandaşı olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığı müdahale sırasında, 50 yaşındaki polis memuru Inocendio Arias Garcia'nın kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

    'PROVOKASYONLARIN OLACAĞI AÇIKTI'

    İzmaylov, bugünkü basın toplantısında, "Bilbao'da hoş karşılanmayacağımızı baştan beri biliyorduk. Önce basında, Spartak taraftarlarıyla ilgili uyduruk ‘korku hikayeleri' yayınlandı. Sonrasında yerel radikal grupların yürüyüşü, gösteriş amaçlı artırılmış güvenlik önlemleri vardı. Provokasyonların olacağı açıktı ki, aslında yaşanan da buydu. Elbette sana saldırıyorlarsa kendini korumak zorunda kalıyorsun" dedi.

    'RUSYA'DA MAÇLARIN NASIL GEÇTİĞİNE BAKIN'

    İzmaylov, "Elbette yaşananlar titizlikle araştırılmalı. Ama Rusya ve Moskova'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının nasıl geçtiğine bakın. Geçen hafta Moskova'da Athletic ile maç yapıldı. Tüm bu maçlar, taraftarlar için misafirperverlik, güvenlik ve konfor ortamında geçti" diye ekledi.

    Etiketler:
    Athletic Bilbao Futbol Takımı, Spartak Moskova, Rusya, İspanya, Bilbao
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