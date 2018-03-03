Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş'tan Everton'a rekor ücretle transfer olan ve ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, Burnley maçına ilk 11'de başladı.
Maçın 18. dakikasında ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren Cenk Tosun, Premier Lig kariyerindeki ilk golünü atarak açılışı da yapmış oldu.
🇹🇷 | Tosun Paşa. #EFC pic.twitter.com/xikBWiTRTs— Everton (@Everton) March 3, 2018
Everton resmi Twitter hesabı, Cenk Tosun'un golü sonrasında yaptığı paylaşımda, "Tosun Paşa" yazısı ve Türk bayrağı kullandı.
Tosun'un golü sonrasında eski takımı Beşiktaş da Twitter hesabından Cenk Tosun için tweet attı.
Duyduk ki golünü atınca statta şarkın çalmamış! İlk golünün şarkısını biz çalalım o zaman 👏 Vurduğun gol, yolun açık olsun Tosun Paşam 🇹🇷🦅 pic.twitter.com/qwCF7SfIaq— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 3, 2018
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