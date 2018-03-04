Ünlü İtalyan futbolcu Astori otelde ölü bulundu

© AFP 2018/ OZAN KOSE Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

OTELİNDE ÖLÜ BULUNDU

İtalyan basınında yer alan haberlerde Astori'nin, deplasmanda Udinese ile bugün oynanacak maç öncesi Fiorentina'nın konakladığı otelde ölü bulunduğu belirtildi.

Astori'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası anlaşılacak ancak İtalyan basını futbolcunun dün gece kalp krizi geçirdiğini yazdı.

Kariyerine Milan'da başlayan, Fiorentina'nın yanı sıra Roma ve Cagliari formaları da giyen defans oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda ise 14 maça çıkıp bir gole imza atmıştı.

2 yaşındaki bir kız evladı olan Astori, bu sezon Fiorentina'da 27 maçta görev yapmıştı.

7 MARÇ ERTELENDİ

Astori'ninb ölümünün ardından Seri A'da bugün yapılaması beklenen 7 maç ertelendi.

Udinese-Fiorentina, Cenova-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, AC Milan-Inter Milan, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo ve Torino-Crotone takımları arasındaki karşılaşmaların ertelendiği duyuruldu.