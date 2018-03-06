Putin ve Infantino'dan Kremlin'de futbol şovu

Kremlin'deki yeşil salonda futbol topuyla paslaşan Putin ve Infantino, estetik hareketler yaparak futboldaki hünerlerini sergiledi.
The FIFA #WorldCup — 💯 days to go! pic.twitter.com/mAR82eZROm— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) March 6, 2018
Arjantinli efsane Diego Maradona, Brezilya'nın unutulmaz ismi Ronaldo, Avustralyalı Harry Kewell, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Rus Dmitriy Aleniçev, Fransız David Trezeguet ve İngiliz Wayne Rooney gibi dünyaca ünlü futbolcuların top sektirme hareketleriyle başlayan video, Putin'in kafa vuruşuyla 100'e ulaşarak son buldu.
Товарищеский матч между Инфантино и Путиным в Кремле. Мяч на нашей стороне поля pic.twitter.com/ul7C6YGSSZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 6, 2018
MAÇLAR RUSYA'NIN 11 KENTİNDE OYNANACAK
2018 Dünya Kupası, 14 Haziran — 15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek: Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg.
Turnuvanın ilk düdüğü, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda çalacak.
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