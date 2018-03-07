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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

    TFF avukatı: Türkiye nüfusunun 50 milyonu, Terim'e tazminat ödenmemesi gerektiğini düşünüyor

    © Fotoğraf: DHA
    Spor
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    Teknik Direktör Fatih Terim ve TFF arasındaki davada, TFF avukatı, "Nüfusun 50 milyonu TFF'nin Terim'e 13 milyon ödenmesini istemiyor" derken; Terim'in avukatı, "80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesinin tek taraflı haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle kendisini 13 milyon tazminat ödenmesi talebiyle açtığı davada 2. duruşma görüldü.

    Fatih Terim
    © REUTERS/ Murad Sezer
    TFF: Terim önce istifa etti, tanığımız var
    Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) avukatı Hüseyin Karamehmetoğlu, "Türkiye nüfusunun 50 milyonu, bu paranın Terim'e ödenmemesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

    Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ise, "Bu doğru değil. Bu şekilde hakim baskı altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" ifadelerini kullandı.

    İstanbul 17. İş Mahkemesi Hakimi, Fatih Terim'in avukatının talebi doğrultusunda, Terim'in sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin TFF'nin tanık dinletme talebini kabul etmedi.

    NE OLMUŞTU?

    Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

    Fatih Terim
    © AFP 2018/ Gent SHKULLAKU
    Tazminatını isteyen Fatih Terim, TFF'yi mahkemeye verdi
    İddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin euroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlattı. Talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne 'itirazın iptali' davası açtı.

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    Etiketler:
    dava, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim, Alaçatı, Çeşme, Türkiye
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