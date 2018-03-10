Neymar tutulmuyor: '400 milyon euro'ya Real'e transfer olacak'

PSG'nin Barcelona'dan 222 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği, dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın PSG'de mutlu olmadığı, 400 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

Bu sezon Paris Saint-Germain forması giymeye başlayan Brezilyalı süperstarın önce Barcelona'ya geri döneceği iddia edildi, ardından Real Madrid'e transfer olması ihtimali güç kazandı.

İspanya medyasına göre Real yetkilileri, Neymar'ın babasıyla temasa geçerek transfer için PSG'nin Barcelona'ya ödediği 222 milyon euro'nun iki katını vermeye hazır olduklarını söyledi.

BU İŞE ZIDANE NE DİYOR?

'Galactikos' teknik direktörü Zinedine Zidane'ın bu girişimlere şu tepkiyi verdiği belirtildi:

''Benim olmayan bir futbolcuyla ilgili konuşacak değilim, ama 400 milyon euro da konuşulmayacak gibi değil. Daha önce onun için 222 milyon euro ödenmişti. Real beni 2000 yılında rekor fiyat olan 72 milyon euro'ya aldığında ben bunun delik olduğunu düşünmüştüm.''

Bu arada Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, Neymar'ın geri döneceği iddialarını 'fantazi' diyerek kesin dille yalanladı.