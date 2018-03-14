Alex'ten 'taktik tişörtü' açıklaması

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, İstanbul'a geldi. Bir alışveriş merkezinde, kitabının imza gününe katılan eski Fenerbahçeli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izlemesi bekleniyor.
Turkcell Life Plus'a konuşan Alex'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de Galatasaray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…
#Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın imza günü için toplanan taraftarlar adeta izdihama neden oldu. https://t.co/CEsU1mtgIz pic.twitter.com/AOGmGLaOt0— Spor Haberleri (@SonDakikaSpor_X) March 14, 2018
'TAFFAREL İLE SÖYLEŞİ YAPACAĞIM'
- Ayrıca gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Lugano ile bir program çektik Brezilya'da. Yine aynı kanal için program çekeceğim. Taffarel ile de bir söyleşi yapacağım.
- Oyuncular gelse de, farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. Galatasaraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep 'Kadıköy'e gidiyoruz' der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır.© AFP 2018/ BÜLENT KILIÇ
- İki takımı da çok takip edemiyorum Brezilya'da. Güncel durumlara bakamıyorum. Tahmin yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan. Umarım herkes futbola doyar. Kaliteli ayaklar var, herkes zevk alır. Bu maçta çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır.
'MAÇIN SONUCUNA DA, SEÇİM SONUCUNA DA ETKİ EDECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM'
- İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Üzerlerindeki baskıyı hisseden insanlar. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette Fenerbahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana.© AA/ Muhammed Enes Yıldırım
- Maçı statta izleyeceğim. 6 sene önce ayrıldım. Artık Brezilya'da yaşıyorum. Derbi ya da maçın sonucuna, seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Amacım gezmek, eğlenmek. Skora, seçime etki edebilmek aklımdan geçmez. Oynarken de buna etki edebileceğimi düşünmedim. Fenerbahçe benim bir parçam. İnsanlar bunu etkileyeceğimi düşünmesin. Bu etki gücü bende yok. Saha içine etki ederim, saha dışına değil.
- Kardeşimle geldim. Derbiyi hiç izlememişti. Bu bir fırsattı. Oğlum Felipe de büyüdü. Arkadaşlarına internetten izletiyor beni ve derbileri. Biraz daha büyüyünce onu da getireceğim. F.Bahçe-G.Saray derbisini hep yaşadım ama içeride.
'TEZAHÜRATLAR ARTIK BENİ DAHA ÇOK DUYGULANDIRIYOR'
- Alex de Souza tezahüratı duyduğumda… (Duygulanıyor) Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki… Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri. Çektiklerimizin değerini gösteriyor o tezahüratlar. Hayal ettiklerimizin karşılığı oluyor. 41 yaşındayım ve bu tezahüratlar beni artık daha çok duygulandırıyor.© AP Photo/ Ibrahim Usta
'BÜYÜK TAKIMDA ÇALIŞIRSAM TAKTİĞİM BU OLUR'
- Üzerimdeki tişörtün bu kadar konuşulması ilginç. Kendimi teknik direktör tarzı olarak defans veya ofans olarak söyleyemem. Takıma göre değişir. Bence teknik direktör elindeki malzemeye göre hareket etmeli. Ama camia büyüktür. Sizi iter. O zaman öyle hareket etmeli. Camianın durumunu görmek gerekir. Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur.
Alex de Souza: ❝Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur. Kendimi teknik direktör tarzı olarak defans veya ofans olarak söyleyemem. Takıma göre değişir❞ pic.twitter.com/fqgHQUFhEM— BigFenerbahçe (@Big_Fenerbahce) March 14, 2018
'TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNEBİLİRİM'
- Türkiye sayfam açık. Burası benim evim gibi. Evimde gibi hissediyorum. Yaşamak anlamında da teknik direktör anlamında da burada yaşayabilirim.
- Aynı şehrin başka bir takımını çalıştırır mıyım? Bunu yapmayacağımı futbolcuyken söyledim. Hiçbir şekilde pişmanlık duymadım. Kariyerimin ve yaşantımın olduğu yere, özellikle çok takımı olan şehirlerde kulüp değiştirme gibi düşüncem olmadı.
- Teknik direktörlük kariyerim olursa farklı bir kariyer olacak. Çok fazla ileriye dönük düşünen bir insan olmadığım için şu anda net bir şey söyleyemem, ama tahminimce aynı duruşumu sürdürürüm. Bir yerde bir yaşanmışlık varsa onlar sizin için kutsaldır.
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