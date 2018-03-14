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    Alex de Souza

    Alex'ten 'taktik tişörtü' açıklaması

    Orhan Akkanat
    Spor
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    Üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, "Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur" dedi. Türkiye sayfasının açık olduğunu söyleyen Alex, "Yaşamak anlamında da, teknik direktör anlamında da burada yaşayabilirim" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, İstanbul'a geldi. Bir alışveriş merkezinde, kitabının imza gününe katılan eski Fenerbahçeli futbolcunun, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izlemesi bekleniyor.

    Turkcell Life Plus'a konuşan Alex'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de Galatasaray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…

    ​'TAFFAREL İLE SÖYLEŞİ YAPACAĞIM'

    • Ayrıca gelme sebeplerimden biri de Taffarel. Lugano ile bir program çektik Brezilya'da. Yine aynı kanal için program çekeceğim. Taffarel ile de bir söyleşi yapacağım.
    • Alex de Souza
      © AFP 2018/ BÜLENT KILIÇ
      Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?
      Oyuncular gelse de, farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. Galatasaraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep 'Kadıköy'e gidiyoruz' der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır.
    • İki takımı da çok takip edemiyorum Brezilya'da. Güncel durumlara bakamıyorum. Tahmin yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan. Umarım herkes futbola doyar. Kaliteli ayaklar var, herkes zevk alır. Bu maçta çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır.

    'MAÇIN SONUCUNA DA, SEÇİM SONUCUNA DA ETKİ EDECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM'

    • Ali Koç
      © AA/ Muhammed Enes Yıldırım
      Ali Koç: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
      İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Üzerlerindeki baskıyı hisseden insanlar. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette Fenerbahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana.
    • Maçı statta izleyeceğim. 6 sene önce ayrıldım. Artık Brezilya'da yaşıyorum. Derbi ya da maçın sonucuna, seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Amacım gezmek, eğlenmek. Skora, seçime etki edebilmek aklımdan geçmez. Oynarken de buna etki edebileceğimi düşünmedim. Fenerbahçe benim bir parçam. İnsanlar bunu etkileyeceğimi düşünmesin. Bu etki gücü bende yok. Saha içine etki ederim, saha dışına değil.
    • Kardeşimle geldim. Derbiyi hiç izlememişti. Bu bir fırsattı. Oğlum Felipe de büyüdü. Arkadaşlarına internetten izletiyor beni ve derbileri. Biraz daha büyüyünce onu da getireceğim. F.Bahçe-G.Saray derbisini hep yaşadım ama içeride.

    'TEZAHÜRATLAR ARTIK BENİ DAHA ÇOK DUYGULANDIRIYOR'

    • Alex de Souza
      © AP Photo/ Ibrahim Usta
      Alex yıldızlar geçidiyle veda etti
      Alex de Souza tezahüratı duyduğumda… (Duygulanıyor) Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki… Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri. Çektiklerimizin değerini gösteriyor o tezahüratlar. Hayal ettiklerimizin karşılığı oluyor. 41 yaşındayım ve bu tezahüratlar beni artık daha çok duygulandırıyor.

    'BÜYÜK TAKIMDA ÇALIŞIRSAM TAKTİĞİM BU OLUR'

    • Üzerimdeki tişörtün bu kadar konuşulması ilginç. Kendimi teknik direktör tarzı olarak defans veya ofans olarak söyleyemem. Takıma göre değişir. Bence teknik direktör elindeki malzemeye göre hareket etmeli. Ama camia büyüktür. Sizi iter. O zaman öyle hareket etmeli. Camianın durumunu görmek gerekir. Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur.

    'TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNEBİLİRİM'

    • Türkiye sayfam açık. Burası benim evim gibi. Evimde gibi hissediyorum. Yaşamak anlamında da teknik direktör anlamında da burada yaşayabilirim.
    • Aynı şehrin başka bir takımını çalıştırır mıyım? Bunu yapmayacağımı futbolcuyken söyledim. Hiçbir şekilde pişmanlık duymadım. Kariyerimin ve yaşantımın olduğu yere, özellikle çok takımı olan şehirlerde kulüp değiştirme gibi düşüncem olmadı.
    • Teknik direktörlük kariyerim olursa farklı bir kariyer olacak. Çok fazla ileriye dönük düşünen bir insan olmadığım için şu anda net bir şey söyleyemem, ama tahminimce aynı duruşumu sürdürürüm. Bir yerde bir yaşanmışlık varsa onlar sizin için kutsaldır.
    Etiketler:
    Fenerbahçe, Galatasaray, Alex de Souza, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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