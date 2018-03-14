Alex'ten 'taktik tişörtü' açıklaması

Üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, "Tişörtüm büyük takım tişörtü. Büyük takımda çalışırsam taktiğim bu olur" dedi. Türkiye sayfasının açık olduğunu söyleyen Alex, "Yaşamak anlamında da, teknik direktör anlamında da burada yaşayabilirim" ifadesini kullandı.