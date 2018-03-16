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    Galatasaray derbiye hazırlanıyor

    Galatasaray'dan derbi öncesi 30 bin taraftarla antrenman

    © AA/ Onur Çoban
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'de yarın derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, 27 bin 681 taraftar tribünden takip etti.

    Antrenmanda meşaleler yakan ve tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Terim ve futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar zaman zaman Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

    Galatasaray'a derbi öncesi antrenmanda 30 bin taraftar eşlik etti.
    © AA/ Onur Çoban
    Galatasaray'a derbi öncesi antrenmanda 30 bin taraftar eşlik etti.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmana, dört yıldızlı tişörtlerle çıkan futbolcular, taraftarlara top dağıttı.

    Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un da katıldığı antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

    Galatasaray taraftarı takımına meşalelerle destek verdi.
    © AA/ Onur Çoban
    Galatasaray taraftarı takımına meşalelerle destek verdi.

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da antrenmanı tribünde takip etti.

    Fatih Terim ve teknik ekip derbi öncesi antrenmanda taraftar karşısında.
    © AA/ Onur Çoban
    Fatih Terim ve teknik ekip derbi öncesi antrenmanda taraftar karşısında.

    Antrenmanın son bölümünde sahaya girip Bafetimbi Gomis'in yanına gitmeye çalışan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından engelledi. Fatih Terim'in araya girmesiyle taraftar, Gomis'in yanına giderek fotoğraf çektirdi.

    Etiketler:
    Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Terim, Ali Sami Yen Stadyumu
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