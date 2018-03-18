Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: 1 hafta sonra anrenmanlara başlayabilir

Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek Negredo'nun, bir hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, ameliyata alındı.
Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek Negredo'nun, bir hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceği kaydedildi.
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