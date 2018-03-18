Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: 1 hafta sonra anrenmanlara başlayabilir

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edildiği ve Acıbadem Fulya Hastanesinde acilen ameliyata alındığı belirtildi.

Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek Negredo'nun, bir hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceği kaydedildi.