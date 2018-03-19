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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

    Aziz Yıldırım: Fenerbahçe camiası artık bölünmüştür, Ali Koç'u tebrik ediyorum

    © AA/
    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın hedefinde başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç vardı. Yıldırım, Koç'a tepki gösterdi.

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki gerilim büyüyor. Koç'a tepki gösteren Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

    • Aziz Yıldırım
      © Fotoğraf: DHA
      Aziz Yıldırım: Fenerbahçe direnmeseydi FETÖ 15 Temmuz öncesi Türkiye’yi ele geçirecekti
      "Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız" kisvesi altında 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın ardından kongre sopası devreye girdi. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı."

    'KINAYACAĞINA TEŞEKKÜR EDİYOR'

    • Alex de Souza
      © AFP 2018/ BÜLENT KILIÇ
      Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?
      "Şekip Bey Divan Toplantısında dile getirdi. Uzun bir süreden beri sosyal medyada organize bir çalışma var. Yasa dışı gruplarla ve özellikle FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesapları yayındalar. Bunların pek çoğu yurt dışı merkezli. Yaptığımız suç duyuruları sebebi ile bunların kim olduğunu biliyoruz. Devletimiz de biliyor. Bu hesapların hedefi belli. FETÖ ile mücadele edenleri karalamak, itibarsızlaştırmak. Tıpkı 3 Temmuz günleri gibi. İçinde bulunduğumuz Kongre ortamından istifade ediyorlar. Taraftarlarımız bunları kendileri gibi Fenerbahçe'ye gönül vermiş insanlar olarak düşünüyorlar. Bunlardan etkilenen geniş bir kitle var. Bu hesaplar Kongre'de Ali Bey'in yanında saf tutmuş görüntüsünü verdiği için Ali Bey rahatsızlık duymuyor bu işten. Kendisine Divan Toplantısında Şekip Bey söyledi; bunların Ali Bey'e hiçbir faydası olamaz. Bunların Fenerbahçe'ye de faydası olamaz. Bunlar ülkeyi tehdit eden büyük bir oyunun parçası. Ali Bey'e bunlara itibar etme, bunların yaptıklarını hoş karşılama, bunların arkasında olan güç ortaya çıkınca üzülürsün dedik. Ali Bey dinlemedi. Bunlara teşekkür ediyor, aynen devam etsinler. Bugün sosyal medyadaki gençlerin yapmış olduğu saldırılar yarın kendine de dönebilir. Bunun için de çok dikkatli olmak gerekir. Bu uyarıyı yapmış olalım."

    'ALEX'E DE YAZIK EDİLİYOR'

    • Ali Koç
      © AA/ Muhammed Enes Yıldırım
      Ali Koç: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
      "Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok önemli mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağ duyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir. Alex'in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin bir problemi olmamıştır. Alex'in teknik direktörü ve ekibiyle yaşadığı sorunların ardından yönetim konuya dahil olmuştur. Ancak bütün bunları ve Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır. Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex'i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu? Kötü performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex'e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex'in Türkiye'de kalmasını kim sağlamıştır?"

    'BENİM ADIMA KİMSE KİMSEYE HAKARET ETMESİN'

    • "Buradan açıkça uyarıyorum: Benim adıma, hiç kimse Ali Koç'a veya bir başkasına hakaret edemez. Böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değildir. Bu konudaki görüşümü açıkça belirtiyorum. Benim faydama olacaksa da böyle bir şeyin kabul etmem mümkün değildir.
    • "Genel Kurulu Kurtuluş Savaşı'na çevirenler bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman değil, olamaz. Seçim ayrışma için bir vasıta değildir. Bunu asla kabul etmem. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yaşanmamıştır

    'FETÖ, HAKEMLER, MHK BU ORTAMDAN FAYDALANIYOR'

    • Aziz Yıldırım
      © Fotoğraf: DHA
      Aziz Yıldırım: TFF'nin istifa etmesi lazım, beceriksizler
      "Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada özellikle FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz. Sahadaki hakem 'Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz' mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına göre atamalar yapıyor, Biz de bir yandan saha dışı bu güçlerle bir yandan da saha içinde rakiple mücadele ediyoruz. Kiminle mücadele ediyoruz, tek başımıza mücadele ediyoruz. Bu kulüp bunları hak etmiyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bunlar yakışmıyor. Kongre Haziran'da orada duruyor, zaten gideceğiz. Derdiniz Fenerbahçe'yi aşağı çekip bundan kendinize edebiyat malzemesi yaratmak ise, bu başka bir konu."

    'BİZ FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

    • "3 Temmuz'daki FETÖ Kumpası'ndan önce biz Forbes Dergisi'nin kapağındaydık. Fransız ekonomi dergileri bizim için, 'Dortmund ve Lyon'u geride bıraktı', 'Bu ekonomik istikrarla devam ettiği takdirde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilir' yazmıştı. Sonra kumpas yapıldı. Daha önce saha içinde 2 kez yapılan kumpas bu kez bizi Metris'e göndererek yapıldı. Bugün hem o günlerin sıkıntısını yaşıyoruz, hem de bize bu kumpası kuranların bir kısmından mahkemede hesap soruyoruz. Bu mahkemelerden dolayı aldığımız tehditler, önümüze çıkarılan engeller bizi yıldıramayacak. Fenerbahçe'yi kongre ile yıpratanlarla ilgili ise günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hala şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. Sadece Fenerbahçe'ye inanın ve sadece Fenerbahçe'yi sevin."

    Etiketler:
    FETÖ, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Ali Koç, Aziz Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
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