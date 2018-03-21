Mitrovic: İnsanlar İstanbul'da kural tanımıyor, Brugge'ü daha çok sevdim

Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Hırvat stoper Matej Mitrovic, Belçika'da verdiği bir röportajda İstanbul'u değerlendirdi. Mitrovic, "İstanbul'da yaşadım, çok büyük bir şehir. Çok trafik var, herkes panik içinde hareket ediyor. Brugge şehrinde yaşamak daha kolay. O yüzden burayı daha çok sevdim" dedi.

Brugge of Istanboel? Matej Mitrović heeft een duidelijke voorkeur! pic.twitter.com/XbELKxA6x8 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 20, 2018

​Beşiktaş'ın Club Brugge'e kiraladığı Matej Mitrovic, Belçika'da bir röportaj verdi ve Brugge şehir ile İstanbul'u kıyasladı. Hırvat futbolcu İstanbul'un gergin atmosferinden dem vurdu. Mitrovic, "Belçika ile Türkiye arasında çok fark var. İstanbul'da yaşadım, çok büyük bir şehir. Çok trafik var, herkes panik içinde hareket ediyor. Brugge şehrinde yaşamak daha kolay. O yüzden burayı daha çok sevdim" sözlerini kullandı.

İstanbul'un trafiğinden şikayetçi olan Hırvat futbolcu, "İstanbul'da yaşamak çılgınca. İnsanlar kural tanımıyorlar. Herkes gergin, bir yere koşturuyor. Her zaman trafik oluyor, sürekli korna sesi var. Korna sesiyle yaşıyorsun. Çok çılgın bir şehir" dedi.