Fransa Lig Kupasını PSG kazandı

Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.

© REUTERS/ Benjamin Cremel / Red Bull Content Pool Neymar, 26. yaşına görkemli bir partiyle girdi

Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

KUPAYI ÜST ÜSTE 5. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen yıl da Fransa Lig Kupası finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı.