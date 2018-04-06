İran Roma futbol kulübünün logosunu sansürledi, İtalya şaşkın

İran devlet televizyonunun kanallarından olan Iran's Voice and Vision Roma'nın 4 Nisan'da Barcelona ile oynadığı ve 4-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçıyla ilgili bir yayınında, logodaki dişi kurtun memelerini sansürledi. Roma kentinin kuruluş efsanesini yansıtan logodaki kurtun memeleri mozaiklenmiş olarak yayına yansıdı.

​​'LOGOMUZLA GURUR DUYUYORUZ'

Kulübün logosuna sansür haberinin sosyal medyada yayılması üzerine Roma Belediyesi'nden de "Kentimizin sembolüyle gurur duyuyoruz" açıklaması geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İtalyan basını da Roma'nın logosuna uygulanan sansüre geniş yer ayırdı. Haberlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2016'daki Roma ziyareti sırasında, "çıplak" heykellerin önlerine bariyerler konularak gizlendiği de hatırlatıldı.

​İtalyan Corriere della Sera gazetesinde bugün baş sayfadan verilen haberde, kurt memesine sansür uygulanmasının "köktendincilik ve tahammülsüz devletlerin baskıcı dürtülerinden" kaynaklandığı savunuldu.

'SANSÜR İÇGÜDÜSÜ'

Gazete, "Tahran'da gericilik, bizim masum saydığımız hayvanlar alemine ve semboller dünyasına bile yayılıyor. Sansür içgüdüsü sınır tanımıyor" diye yazdı.

© AP Photo/ Kimmo Mantyla İran: Başörtüsünün baskı ve şiddetle korunmasına karşıyız

Il Foglio gazetesi de sansür vakasını yine baş sayfasından ironik bir yazıyla eleştirdi.

Gazete, "Dişi kurtun memeleri" başlıklı yazıda, "Kaptan De Rossi'nin gözlere ziyan oyununu sansürleseler anlardık. Sadomazoşist dur-kalklarıyla Gonalons'u sansürleseler anlardık. (Roma teknik direktörü) Eusebio Di Francesco'nun gramer ve eğitimsel açıdan yerlerde sürünen basın toplantısını sansürleseler anlardık. Ama dişi kurtun memelerini sansürlemek mi, yok artık! Bu kimin aklına gelirdi ki… Dişi kurtun memelerini bir Japon pornosuymuşçasına mozaiklediler" diye yazdı.