Türkiye'de Rus savunma sporu Sambo'ya ilgi artıyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, Türkiye'de Rusya kökenli bir savunma sporu olan Sambo'ya ilginin artmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Sambo'nun Türk ve Rus halkları arasında önemli bir bağ oluşturacağına inanıyorum" dedi.
Sambo Kulüpleri Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Sambo Lansmanı'nda konuşan Podyelışev, Sambo'nun resmi kuruluşunun 84. yılının kutlandığını vurgulayarak, Sambo sporunun kurallarını Rusya halkının geleneklerinden aldığını, Sambo'nun bir savunma sporu olduğunu, disiplin, kişisel sorumluluk gibi önemli nitelikleri bünyesinde barındırdığını söyledi.
"Sambo Dünya Fahri Başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapmaktadır ve kendisi bu spora büyük önem vermektedir. Kendisi de bir Sambo ustasıdır. Sambo bugün bir çok ülkede çok tanınmaktadır ve önemli bir dövüş sporu haline gelmiştir. Ulusal Sambo Federasyonları 92 ülkede faaliyet göstermektedir. 1971'den beri uluslararası yarışmalar düzenleniyor. 1981'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sambo'yu olimpik bir spor olarak kabul etti. Bu gün Sambo'yu tanıtmak için çok sayıda faaliyet yürütülmektedir. Türkiye'de Sambo'ya ilgi artıyor. Rusya kökenli bir savunma sporu olan Sambo'ya Türkiye'de ilginin artması bizi sevindiriyor. Sambo'nun Türk ve Rus halkları arasında önemli bir bağ oluşturacağına inanıyorum. Spor, ülkeleri yakınlaştırmakta önemli bir rol oynuyor."
'TÜRK MİLLETİNİN YAPISINA UYGUN'
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Sambo sporunun Türklerin güreşi ile judo birleşiminden oluştuğunu belirterek, Sambo'yu seyretmenin de çok keyifli olduğunu dile getirdi.
Sambo'nun gençler için çok güzel bir spor olduğuna belirten Boz, Sambo'nun Türk milletinin genetiğine ve yapısına da uygun olduğunu ifade etti.
Boz, Türk milletinin bu nedenle Sambo'yu sevdiğini ve spor dalının kısa sürede büyük mesafe katettiğini aktardı.
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