Quaresma'nın 43 günlük cezası bitti: 43 yıl gibiydi

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra aldığı 5 maçlık cezanın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi. Quaresma, "Tam 43 gün formamdan uzak kaldım. Bana adeta 43 yıl gibi geldi" dedi.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yle 1 Mart'ta oynadığı karşılaşmada Ricardo Quaresma'nın yaşadığı olaylar gündem olmuştu.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

Quaresma, ikinci yarıda dahil olduğu maçta Josef de Souza'ya eliyle yaptığı müdahale ve sonrasında yer aldığı saha olayları sebebiyle 5 maç ceza almıştı.

Fanatik'in haberine göre, cezasını tamamlamasının ardından önceki gün Akhisarspor'la oynanan mücadelede formasına kavuşan tecrübeli futbolcu, takımından ayrı kaldığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Quaresma, "Tam 43 gün formamdan uzak kaldım. Bana adeta 43 yıl gibi geldi. Takımıma katıldığım karşılaşmada kazanmak ise benim için çok güzel bir oldu. Fakat kaçırdığımız gollere fazlasıyla üzüldüğümü belirtmeliyim. Şimdi kayıp vermeden şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi.

QUARESMA: BÖYLE BİR RÖPORTAJ VERMEDİM

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, böyle bir röportaj vermediğini söyledi. Quaresma, "5 maç ceza boyunca daima takımımla beraberdim ve antremanlara devam ettim. Lütfen yanlış haberler yapmayı ve yalan söylemeyi durdurun" dedi.

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