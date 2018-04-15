Quaresma'nın 43 günlük cezası bitti: 43 yıl gibiydi

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yle 1 Mart'ta oynadığı karşılaşmada Ricardo Quaresma'nın yaşadığı olaylar gündem olmuştu.
Fanatik'in haberine göre, cezasını tamamlamasının ardından önceki gün Akhisarspor'la oynanan mücadelede formasına kavuşan tecrübeli futbolcu, takımından ayrı kaldığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Quaresma, "Tam 43 gün formamdan uzak kaldım. Bana adeta 43 yıl gibi geldi. Takımıma katıldığım karşılaşmada kazanmak ise benim için çok güzel bir oldu. Fakat kaçırdığımız gollere fazlasıyla üzüldüğümü belirtmeliyim. Şimdi kayıp vermeden şampiyonluğa yürüyeceğiz" dedi.
QUARESMA: BÖYLE BİR RÖPORTAJ VERMEDİM
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, böyle bir röportaj vermediğini söyledi. Quaresma, "5 maç ceza boyunca daima takımımla beraberdim ve antremanlara devam ettim. Lütfen yanlış haberler yapmayı ve yalan söylemeyi durdurun" dedi.
About the interview I want to inform all of you I didn’t give this interview after match. During 5 match punishment time I was always with my team and training with them. Please stop making this fake interviews and telling lies. / Bu roportaj hakkinda hepinizi bilgilendirmek istiyorum, mac sonrasinda boyle bir roportaj vermedim. 5 mac ceza boyunca daima takimimla beraberdim ve antremanlara devam ettim. Lutfen yanlis haberler yapmayi ve yalan soylemeyi durdurun
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