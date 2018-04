Quaresma'nın 43 günlük cezası bitti: 43 yıl gibiydi

About the interview I want to inform all of you I didn’t give this interview after match. During 5 match punishment time I was always with my team and training with them. Please stop making this fake interviews and telling lies. / Bu roportaj hakkinda hepinizi bilgilendirmek istiyorum, mac sonrasinda boyle bir roportaj vermedim. 5 mac ceza boyunca daima takimimla beraberdim ve antremanlara devam ettim. Lutfen yanlis haberler yapmayi ve yalan soylemeyi durdurun

