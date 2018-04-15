Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, yeniden lider oldu

Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Galatasaray 61. dakikada Mariano'nun gölüyle 1-0 öne geçti. 90+1'de Adebayor'un kendi kalesine attığı golle fark ikiye yükseldi.
Bu skorla Galatasaray liderliğe yükselmiş oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçta Galatasaray, seyircisi önünde Başakşehir'i mağlup etti.
Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Galatasaray 61. dakikada Mariano'nun gölüyle 1-0 öne geçti. 90+1'de Adebayor'un kendi kalesine attığı golle fark ikiye yükseldi.
Bu skorla Galatasaray liderliğe yükselmiş oldu.
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