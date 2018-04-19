'Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar, seçim öncesi yaratılmak istenen ortamın ilk hamlesiydi'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

© AA / Emrah Yorulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi

Maçın tatil edilmesinin ardından spor yorumcuları derbi hakkında konuştu.

İşte öne çıkan isimlerin yorumları:

'BEŞİKTAŞ HÜKMEN GALİP SAYILIR'

Erman Toroğlu, "Beşiktaş, hükmen galip sayılır ve tur atlar" yorumunu yaparken, "Emre Bol sapıttı. Onun dediğine göre Şenol hocanın kafasına şişe, taş değil; kurşunla öldürmek lazım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, "Tüm olaylar sonucu analizim şu: Bu operasyon 24 Haziran seçimleri öncesi ülkede yaratılmak istenen kaotik ortamın ilk hamlesiydi" görüşünü savunarak olayların siyasi gelişmelerle ilgili olabileceği tahmininde bulundu.

'BU ELLER KIRILMAZSA…'

Rıdvan Dilmen ise "6-7 yıldır spora el atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen maçla ilgili çarşamba yapılacak toplantıda karar verecek.