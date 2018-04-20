Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu: Türk futboluna bir operasyon yapıldı

Mosturoğlu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, "Bu tip durumlarda açıklama yapmak zor. İçim acıyor, kalbim yerinde duramıyor, diyecek kelime bulamıyorum. Yaşanan olaylarda yaralanan Şenol Güneş'e ve takım görevlisine 'geçmiş olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.

'KİRLİ OYUN SENARYOSU ORTAYA KONDU'

Fenerbahçe'nin ilk maçta elde ettiği avantajlı sonuçla finale çıkacağı bir maç oynadığını aktaran Şekip Mosturoğlu, "Rakip ilk yarıda 10 kişi kalmıştı. Saha içindeki bütün gelişmeler bizim lehimizeydi. Maalesef yine bir kirli oyun senaryosu ortaya kondu ve Türk futboluna bir operasyon yapıldı. İlk olarak tribünlerde maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinden sahaya yabancı madde atılması, bir hadisenin cereyan etmesini sağlayacak yapının olması göze batıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'AVANTAJLI ÇIKTIĞIMIZ BİR MAÇTA BU OLAYLARIN MEYDANA GELMESİ AKILLA İZAH EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

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Sarı-lacivertlilerin stadında geçmişte oynanan ve olaysız geçen derbileri hatırlatan Mosturoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe taraftarı, burada takımına 44 defa derbi kazandırdı. Hiçbir hadise olmadı. Burada çok gerilimli maçlar oynadık. Şampiyonluk finalleri ve ligin kaderini tayin eden maçlar yaptık ve bunların hiçbirinde olay yaşanmadı. Birkaç hafta önce Galatasaray maçında tek bir olay çıkmadı. Bu kadar avantajlı çıktığımız, final oynama şansına sahip olduğumuz bir maçta bu olayların meydana gelmesi, akılla izah edilebilecek bir şey değil."

'3 TEMMUZ HADİSESİ VE 12 MAYIS'TA YAŞANANLAR GİBİ DERİN BİR YAPI TARAFINDAN KURGULANAN BİR OLAY'

Yaşanan olayları Fenerbahçe camiasına karşı 3 Temmuz'da başlayan ve hala süren bir operasyonun en açık göstergesi olarak niteleyen Mosturoğlu, "Devletin aydınlatması gereken, 3 Temmuz hadisesi ve 12 Mayıs'ta stadımızda yaşananlar gibi derin bir yapı tarafından kurgulanan ve icra edilen bir olay. Bunu mutlaka aydınlatmak gerekiyor. Ülkenin geçirdiği tecrübeye rağmen bu olayların yaşanması ve Fenerbahçe'nin hala bu yapının hedefinde olması hem endişe hem de üzüntü verici bir durum. Tribündeki yaşananlarla ilgili Spor Şube Müdürlüğü, 14 kişiyi gözaltına almış. Bunun perde arkasının aydınlatılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

'BUGÜN SAHADA PROVOKASYON VARDI'

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Mosturoğlu, Fenerbahçeli taraftarları ve futbolcuları sürekli uyanık olmaları, 3 Temmuz hadisesinin bitmediği ve devamlı tribünleri karıştırmak isteyenlerin olduğu yönünde uyardıklarını belirtti. Karşılaşmada yaşanan olayların 3 Temmuz hadisesinin uzantısı olduğunu savunan Fenerbahçe Asbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sahada provokasyon vardı. Provokasyon kısmı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) incelediğinde tek tek ortaya çıkacaktır. Yayıncı kuruluşun görüntüleri, tünel ve soyunma odasındaki görüntüler emniyete verildi. Bir örneği de federasyona teslim edilecektir. Fenerbahçe taraftarının sağduyulu olmasını telkin ediyorum. Bu, 44 derbi maçı bize kazandıran taraftarımızın yapmış olabileceği bir şey değil. 12 Mayıs'ın hemen hemen bir benzeri bugün yaşandı. Fenerbahçe, TFF nezdinde her türlü girişimi yapacaktır. Yarın sabahtan itibaren savcılığı harekete geçireceğiz. Bu hadisenin aydınlatılması için her türlü başvuruyu yapacağız. Devletin de ilgili makamları bu işin üstüne ciddi şekilde gidecektir."

'FENERBAHÇE ÜZERİNE OYUN OYNANACAK BİR KULÜP DEĞİLDİR'

Fenerbahçe'ye karşı büyük bir oyun oynandığını ileri süren Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli taraftarların ve camianın bu tip oyunlara izin vermeyeceğini vurguladı. Olayların sorumlularının tek tek ortaya çıkarılmasını beklediklerini ifade eden Mosturoğlu, "Fenerbahçe, üzerine oyun oynanacak bir kulüp değildir. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da yaşanan büyük hadiseye karşı direnci ortadadır. Fenerbahçe taraftarı ve camiası bu tip oyunlara izin vermez. Fenerbahçe üzerinde bunu deneyenler, Fenerbahçe'nin sabrını test edenler, başarısını gölgelemeye çalışanlar, Fenerbahçe her başarılı olduğunda bu tip olaylarla önünü kesenler bilmelidir ki; Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi bunları ezip geçecektir" yorumunu yaptı.

Tüm camiaları sağduyu göstermeye davet eden Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe'ye karşı büyük bir oyun oynandı. Şu bir gerçek; maalesef bugün maçın bitmemesi için de özel bir gayret vardı. Maçın görüntüleri ortada. Bu oyun, Fenerbahçe üzerine oynandı. Bu kirli oyunun paydaşı olan herkes ortaya çıkartılacaktır. Fenerbahçe ile ilgili yaşadığımız son kumpas olsun. Fenerbahçe'nin başarılarının, kupasının bu şekilde engellenmesi, bir tezgah kuruluyor olması beni çok çok üzüyor. Umarım bunun gerçek failleri bulunur, perde arkasındaki aktörleriyle ortaya çıkarılır ve Türkiye'de artık bu kirli oyunlar oynanmaz" şeklinde görüş belirtti.