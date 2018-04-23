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    Şenol Güneş

    Şenol Güneş'ten Hürriyet'e tepki: Hakkımı helal etmeyeceğim, onlar da etmesin

    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Spor
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    Basında kendisine haksızlık yapanlar olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş isim verdi: "Biri Hürriyet'ten Mehmet Arslan. Ertuğrul Özkök ve diğerleri. Hakkımı helal etmeyeceğim, onlar da etmesinler." Olaylı derbinin ardından çıkan haberleri eleştiren Güneş, "Hürriyet kendine göre yazıyor sonra Aykut hocadan ona cevap verdiriliyor" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Benim 50 yıllık düzgün hayatımı kimse yok edemez. Buna da izin vermem" dedi.

    Aykut Kocaman
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Aykut Kocaman: Şenol Güneş'in başında o kanı görseydim 'Lanet olsun maça da futbola da' derdim
    Güneş, 50 yıldır Türk futbolunun içinde olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlar 50 senenin birikimi var. 50 yıldır bu ülkede emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinizde de bana haksızlık yapanlar var. Biri Hürriyet'ten Mehmet Arslan. Ertuğrul Özkök ve diğerleri dahil. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Onlar da etmesinler" ifadelerini kullandı.

    Güneş, "Trabzonluyum, bir sürü yeri dolaşarak buraya geldim. Yine geri dönerim, sorun değil benim için. Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi alanlar açıklasınlar. Beni aradıklarında zaten onlara söylüyorum ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet kendine göre yazıyor, sonra Aykut (Kocaman) hocadan ona cevap verdiriliyor. O zaman onu niye manşetten verdiriyorsun. Daha 2002'deki hakkımı vermeyenler, 'paracı' deyip paramı çalanlar, şimdi de emeğimi çalıyorlar. Tam tersine bizim çaldığımızı, Beşiktaş'ın kollandığını söylüyorlar" diye konuştu.

    'CUMHURBAŞKANI'NA 'BUNLAR ARAŞTIRILSIN' DEDİK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Derbide kumpas var
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Güneş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığım emeğin karşılığında ayakta durmamı sağlayan besin değerleridir. Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'Sizin çok daha önemli işleriniz var ama yine bunlar araştırılsın' dedik. Ancak eğer çok zamana ihtiyaç varsa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ben de bir futbol adamı olarak gidelim, televizyonda futbolun bütün işlerini konuşalım. Benim 50 yıllık düzgün hayatımı kimse yok edemez. Buna da izin vermem. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, karakterimi, onurumu kaybetmem."

    'BİR CANIMIZ VAR ONU DA VERİRİZ'

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi
    Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşananlara değinen Güneş, "Fenerbahçe maçında olayları ben mi yaptım? Benim üzerime yığılıyor her şey. Mesele bana az ya da çok vurdu meselesi değil. Benden 2024 adaylığı reklamı için Quaresma ve Pepe'yi istiyorsun. Pepe oyundan atılırken ağzımızı açmadık. Gol ofsayt değil, bir şey demedik. Quaresma'ya atılan çakmakları, taşları ben mi attım? Tanıtalım diyorsunuz, tanıtsanız ne olur. İtibarı zedeleyen sizsiniz. Beklentileri, hayalleri yıkan sizsiniz. Benim üzerime yıkıyorsunuz. Ben yoktan geldim, siz bana bir şey vermediniz" diye konuştu.

    Güneş, tatil edilen Fenerbahçe maçında yaşananların ortada olduğunu dile getirerek, "Benim her şeyim açık. Hastaneye gidip soracağına, bana sor. Zaten bilgiyi almışsın, o zaman onu söyle. Bu güvenlikçilerin hepsinin sahalardan temizlenmesi lazım. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu askere, polise, güvenlikçiye teslim ediyoruz, güvenlikçi adam dövüyor. Görüntüde var ama 'hayır o vurdu' diyor. Bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz. Kavga mı? Hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz sorun değil. Yapmayın ya. Bu futbol mu?" ifadelerini kullandı.

    'FENERBAHÇE ŞİKAYET ETTİĞİ FEDERASYONDA KAÇ DEFA ŞAMPİYON OLDU, DÖNÜP BAKIN'

    Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nu da eleştiren Güneş, "Milli takımdan ayrılırken üç defa bana noterden şey gönderen adam Şekip Bey şimdi konuşuyor. O gün federasyona karşı çıkan Aziz Yıldırım ile kavga eden Haluk Ulusoy'un yanındaki, sağ kolu kimdi? Şekip Mosturoğlu. Fenerbahçe şikayet ettiği federasyonda kaç defa şampiyon oldu, dönüp bakın. Ondan sonra Fenerbahçe'ye gitti. Bende gizli yok, her şey açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Başkasını istemiyorsam, kendimi de yaktırmam. Benim için aile, ülke, kurumlar daha önemlidir. Bu önem içerisinde ben de hakkımı biraz koruyayım" şeklinde görüş belirtti.

    'YASA ÇIKARMAYA GEREK YOK, KÜLTÜRÜMÜZ BİTMİŞ'

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA /
    Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Tecrübeli teknik adam, herkesin olayları kendisine göre değerlendirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Konunun merkezine neden ben geldim. Olayı ben yapmışsam, o maddeleri ben kendime mi attım? Benimle ilgili neden karar veriyorsunuz? Beşiktaşlı kendine göre, rakip de kendine göre söylüyor. Sonra bundan sonuç istiyorsunuz. Sonuç çıksa da kimse memnun olmayacak. Yasa çıkarmaya gerek yok. Kültürümüz bitmiş, ahlak değerlerimizi yok ediyoruz. Ben şimdi maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Korkuyorum, panikliyorum artık. Ben bu hale niye düştüm? Kafa çok darbe yedi ama gençtim. 50 yıl önce ben başlarken, 'futbolculuk serseri ve ahlaksızların işidir' diyorlardı. 50 yıl bu savaşı verdim ve serseriler ile ahlaksızların işi olmadığını gördüm. Ancak serserilik ve ahlaksızlık yapanların başka kurumlarda olduğunu, bu mesleğe girdiğini görüyorum."

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    Etiketler:
    Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hürriyet gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Arslan, Ertuğrul Özkök, Aykut Kocaman, Şenol Güneş
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