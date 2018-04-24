Şenol Güneş'in doktoru: Saçlı deride kan vardı

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre doktor Aydın, "Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak… Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol Hoca da etmez. Şenol Hoca'yı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır."

Şenol Güneş’in hemşehrisi olduğunu ve daha önce de teknik direktörü belinden ameliyat ettiğini belirten Yunus Aydın "Yani Şenol Güneş’in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan gözükmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yara varsa kan gözükmemesi olmaz. Öyle yara vardır ki damar çok büyük açılır kan alnından akar. Öylesi de vardır ki sadece saçlı derinin içinde kalır. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı. “