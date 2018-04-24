Aziz Yıldırım'dan Ali Koç itirafı

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, Beylikdüzü'nde yaklaşık 600 kongre üyesiyle bir araya gelen Yıldırım, "2015 seçiminden bir gün önce Sayın Ali Koç'a 2. başkan olmasını ve yönetim kuruluna istediği 5 arkadaşını alabileceğini söyledim. O da bana ailesinin izin vermediğini söyledi" dedi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ertesi gün kongreye gelip, her şartta elini taşın altına koyacağını ifade ettiğinde ben, Yargıtay kararı sonrası çocuklarımı alıp kürsüye geleceğimi ve bu kürsüde sizlere veda ederken benden sonra adayın da Sayın Ali Koç olacağını ifade ettim. O günden bu güne şartlar değişmemiştir."