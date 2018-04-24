Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Kulübü, kupadaki olaylı Beşiktaş derbisi sonrası basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, gündemle ilgili bugün saat 14.00'te kameraların karşısına çıktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, basın toplantısı düzenliyor https://t.co/hsYhHdQ2QK— AA Canlı (@AACanli) April 24, 2018
Toplantı barkovizyonda olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yayınlarla başladı ve soyunma odası görüntüleri yayınlandı.
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu şunları söyledi:
'BEŞİKTAŞ HÜKMEN 3-0 MAĞLUP OLMALIDIR'
- Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze gelmesiyle başlıyor. Oğuzhan da teşvik ediyor. Bu kadar açık bir görüntü. Medya olayı bambaşka bir olay gibi sunmaya çalışıyor. Üç yalanın hangisi bu görüntülerde var. Kocaman iyi niyetli davranmış.© AA / Emrah Yorulmaz
- Beşiktaş sahadan çekilmiştir, hükmen 3-0 mağlup olmalıdır. Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Şenol Güneş'in ardından giderek ismen Şenol hocayı geri çağırıyor. Bu kadar açık. Kalkavan durumu kurtarmak için maddeye uygun olmayan bir harekette bulunarak maçı tatil ediyor."
'KALKAVAN ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINA GELENİ NASIL TESPİT EDİYOR?'
- Vahap Şimşek'in raporuna baktığımızda Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve hastaneye kaldırıldığını görmemiş ve bunu Mete Kalkavan'a rapor etmemiş bile. Raporlar esas alınacaksa müsabaka temsilcisi Şenol Güneş'in başına dikiş atıldığını görmemiş. UEFA'nın bu konuyu soruşturduğu yönünde haberler var. Bu bizim daha önce 3 Temmuz döneminde de gördüğümüz UEFA sopasıdır. FETÖ aleti olan bu tip iletişimin bir son bulması gerekir. Şenol Güneş'in kamuoyuna gösterilen derin filozofik yapısı dışındaki yüzünü de göstermek istiyorum.
'ŞENOL GÜNEŞ, TFF'DEN 48 AYLIK MAAŞ FARKINI TALEP ETTİ'
Şenol Güneş'in açıklamaları hakkında da konuşan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:
- Şenol hoca paraya farklı bir değer veriyor. Bahsettiği konu TFF'nin sözleşmesini feshetmesi sonrası Şenol Güneş'in alacakları için açtığı davayla ilgili. Noterden 3 defa evrak değiştirdiğimi söylüyor. Benim nasıl bir gücüm varmış açıklasın. Eğer açıklarsa ona göre hukuki haklarımı kullanacağım. Paraya değer vermeyen, TFF'de hakkını bırakan hocam, 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim Kurulu da bunu reddetti."
AZİZ YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ, KUMPAS VAR
Mosturoğlu'nun sözlerinin ardından konuşan Aziz Yıldırım şunları söyledi:
- 1995-96 yılıydı. Trabzon'da Otto Baric'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı, 1 yıl ceza aldı. Cezamızı çektik. Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, her türlü suçlamayı yaptı. Şenol Güneş, televizyonlarda 'Yandım Allah' gibisinden, herkesi suçlayacak açıklamalar yaptı. Perşembe günü burada, sayın Güneş bir tiyatro oynamıştır.© AA / Murat Kula
- Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile maça geliyor. Bordo kravat takıyor. Bordo giyiniyor. Tahrik etmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu olayda kumpas vardır.
- Beşiktaş, Fenerbahçe'yi provoke etmeye çalıştı. Görüntüleri gördük. Tolga Zengin, Trabzonlu. Şenol Güneş, Trabzonlu. Mustafa Pektemek, Trabzonlu. 1995-96 ve 2010-11 sezonlarındaki şampiyonluğu alamamalarının acısını, her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışmaktalar.
'BİZ DE BEŞİKTAŞ KADAR TEMİZİZ'
- Şenol Güneş, Bursa'dayken açıklama yapıyor 'Buranın havası temiz' diye, sonra Beşiktaş'a geliyor. Fenerbahçe neyse Beşiktaş da odur. Biz de onlar kadar temiziz.
- Trabzon'da otobüs kurşunlandı. 40 kişiyi öldürmek için kurşunlandı otobüs. Faili bizim için belli. Bugüne kadar aydınlanması için Türk kamuoyu ne yapmıştır? Biz uğraşıyoruz ama böyle çözülmüyor. Neden basın üzerine gitmez? Çünkü Fenerbahçe. Şenol Güneş, hakeme küfreder bir şey denmez, oyuncunun gırtlağını sıkar bir şey denmez, sonra filozof gibi davranır ama 'Ben yapmadım' der. Herkes bunu normal karşılar. Konu Fenerbahçe olduğunda 'milat' kelimesi her seferinde geçerli.
- Kural ne diyor? 'Sahayı terk eden hükmen mağlup edilmelidir.' Konu kapanmıştır. Devre arasında 'Git hakemle konuş' dedim. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir. Denizli maçı 16 dakika uzadı, şampiyonluğu kaybettik.
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