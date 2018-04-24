Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi sonrası düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirerek, "ŞBurada, sayın Güneş bir tiyatro oynamıştır" dedi. Yıldırım, "Kural, 'sahayı terk eden hükmen mağlup olur' diyor. Kumpas devam ediyor, FETÖ örgütü yeni olaylar yapabilir" diye konuştu.