Trabzonspor: Şenol Güneş'e yapılanlardan rahatsızlık duyuyoruz

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi: "Camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş'e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz."

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar Türkiye gündemine otururken, Trabzonspor da konuya müdahil oldu.

© AA / Emrah Yorulmaz Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere ülkemizin iki kulübü arasında bir süre önce oynanan kupa maçında spor etiğiyle bağdaşmayan bir dizi olaylar yaşanmış ve karşılaşma yarıda kalmıştır.

Sporda şiddet, şike ve dopingle mücadeleyi kendine görev edinmiş bir camia olarak, söz konusu karşılaşmada meydana gelen olaylardan ve yanı sıra futbolumuza dünya çapında ilkleri yaşatan, camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş'e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Camiamızla ilgisi olmayan bu maç hususunda son günlerde söz konusu iki kulübün temsilcileriyle birlikte, ilgili ilgisiz kişi ve kurumlar arasında yaşanan söz düellosunda, taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışmaları esefle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



"İsmimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışanları esefle kınıyoruz!"https://t.co/xhjoSTRuhX pic.twitter.com/yOFdRLvbnU — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) April 25, 2018

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