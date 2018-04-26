Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye oldu

Türkiye Süper Lig’i 28.8 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en yaşlı ligi unvanını elde etti. İlk 11’ler incelendiğinde ise Avrupa Ligleri arasından en yaşlı altı takımdan dört tanesi Türkiye Süper Ligi’nden çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa Lig’lerindeki futbolcu yaş ortalamalarını inceledi. Ajans Press’in Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa’nın yaş ortalaması en yüksek liginin Türkiye Süper Ligi olduğu saptandı. 18 Nisan’a kadar oynanan ve 2017-2018 maçları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, Avrupa’nın çeşitli liglerinden yer alan 31 takım içerisinde, yaş ortalaması en yüksek olan lig unvanına sahip olan Türkiye, en yaşlı altı futbol takımının sıralandığı listede dört kulüple yer aldı.

İncelemeye göre, araştırmaya konu olan 2017-2018 döneminde Süper Lig hakkında yazılı basına 80.984 haberin yansıdığı tespit edildi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nden (CIES) edinilen bilgilere göre, ilk 11’ler içerisinde yer alan ortalama takım kadrolarına göz atıldığında, Süper Lig’in en yaşlı ekibinin 30.66 yaş ortalamasıyla Beşiktaş olduğu belirlendi. Beşiktaş bu unvanla Avrupa’nın da en yaşlı üçüncü ilk 11’ine sahip olan kulübü oldu.

Beşiktaş’ı 30.16 ortalamayla Türkiye’de ikinci sıradan takip eden Başakşehir, Avrupa’nın en yaşlı 11’ine sahip dördüncü kulübü olurken, Göztepe 30.11 ortalamayla Türkiye’de üç, Avrupa’da beş, Fenerbahçe ise 30.1 ortalamayla Türkiye’de dört Avrupa’da ise altınca sırada yer edindi.