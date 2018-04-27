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    Wembley Stadı

    Wembley Stadı satılıyor

    © REUTERS /
    Spor
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    Dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan ve Türkiye'nin İngiltere'ye 8-0 kaybettiği maça ev sahipliği yapan Wembley Stadı İngiltere'nin Fulham takımının da sahibi olan milyarder iş adamı Shahid Khan'a 1 milyar pounda satılabilir.

    İngiltere'nin Fransa ile tarihi Wembley Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçı
    © AFP 2018 / LEON NEAL
    Wembley'de 90 bin kişi Fransa milli marşını söyledi
    İngiliz futbolunun en önemli stadyumlarından biri olarak sayılan Wembley’in 1 milyar pounda Fulham’ın da sahibi olan Shahid Khan’a satıldığı ifade edildi. Konuya ilişkin Futbol Federasyonu adına bir sözcü, “Federasyon’un Wembley Stadyumu’nun satışı için bir teklif aldığını doğrulayabilirim” dedi.

    The Sun gazetesinin haberine göre Federasyon, İngiltere milli takımının maçlarını ve Federasyon Kupası finallerini Wembley’de oynatma hakkını elinde tutacak.

    Ancak İngiliz milli takımı, ABD Ulusal Futbol Ligi sezonuyla çakıştığı için, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarını başka yerde oynayacak.

    Anlaşma gereği multi milyoner olarak tarif edilen Khan’ın 600 milyon poundluk ön ödeme yapacağı, kalan 400 milyon poundu da maç günleri elde edilecek gelirler ve stat gelirleriyle kapatıp ödeyeceği vurgulandı.

    Khan’ın en büyük planın NFL maçlarını Wembley’e taşımak olduğu kaydedildi. Hem bu sayede ekonomik gelir elde etmek hem de İngiltere’de ses getirmek istediği bildirildi. İngiltere Futbol Federasyonu’nun da ciddi bir meblağı kasasına koyup, yeni sezonda statlarda yapılacak yatırımlara, teknolojik çalışmalara ve saha çalışmalarına kaynak bulduğu dile getirildi.

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    Etiketler:
    Wembley stadı, Shahid Khan, İngiltere
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