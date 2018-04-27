Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı

© AP Photo / Keystone, Steffen Schmidt FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı

Trabzonspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.