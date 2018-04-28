Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta, kupanın zararını taraftar çıkaracak

© AA / Emrah Yorulmaz Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak

Beşiktaş yönetiminin, yarıda kalan derbi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'Kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek' kararına tepki olarak aldığı maça çıkmama kararı taraftarından büyük destek gördü. Siyah beyazlı taraftar, sosyal medyadan başlattığı kampanya ile de kulübün maddi zararını karşılamaya kararlı.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in aktardığına göre; Beşiktaş yönetiminden bağımsız başlatılan, "Herkes gitsin Kartal Yuvası'na forma alsın, atkı alsın. Kupanın maddi zararını iki günde karşılarız" kampanyası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlar dün yaptıkları alışverişlerle ciroları katladı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN TARAFTARA JEST

© AA / Serhat Çağda Fikret Orman: TFF'nin aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır

Taraftarın sosyal medyadan başlattığı kampanya yönetimi de memnun ederken, yönetim de dün gece itibarıyla tüm ürünlerde yüzde 15 indirime giderek kampanyayı başlatan taraftarlara adeta jest yaptı.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini de hesaba katan yönetim, cuma, cumartesi ve pazar gününü kapsayan 3 günde 7 milyon TL seviyelerinde bir ciroya ulaşmayı hesaplıyor.

2.5-3 MİLYON DOLARLIK GELİRDEN MAHRUM KALACAK

© REUTERS / Albert Gea Barcelona: Biz de Beşiktaş'ın yaptığı gibi yapabiliriz

Beşiktaş, gelecek yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilecek olması nedeniyle naklen yayın gelirleri dahil yaklaşık 2.5-3 milyon dolar bir gelirden mahrum olacak. Elbette bu gelir Beşiktaş'ın kupadan erken elenmemesi durumunda oluşabilecek tutar.

Beşiktaş yönetimi, taraftarın başlattığı kampanyanın çok güçlü bir etkileşim aldığını ve kampanyadan elde edilecek gelirlerle kupadan doğacak zararın rahat karşılanacağını belirtiyor.