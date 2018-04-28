Çaykur Rizespor ve Ankaragücü yeniden Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Çaykur Rizespor oldu.

33'üncü hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a konuk olan Karadeniz ekibi, deplasmandan 1-0 galip ayrıldı. Rizespor'a Süper Lig biletini getiren gol ise 30. dakikada Robin Yalçın'ın vuruşuyla geldi. Bu sonuçla 66 puana yükselen Rizespor, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e, bitime 1 hafta kala lider olarak yükselmeyi garantiledi.

Ümraniye Belediye stadyumunda oynan maçın 90+4'üncü dakikasında Ümraniyespor'dan İbrahim Akdağ kırmızı kart görürken, toplamda yedi sarı kart çıktı.

Ankaragücü de Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.