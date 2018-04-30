'Spor Bakanı Bak'ın talebini reddeden Fikret Orman: Sahaya çıkarsak koltuğumda oturamam'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı almasının ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı aradığı ve maça çıkmaları yönünde talepte bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre Orman bu talebe "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” dedi.

© AA / Serhat Çağda Fikret Orman: TFF'nin aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği karar siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradı.

Fanatik'in haberinde siyah-beyazlıların başkanıyla görüştüğü ifade edilen Bakan Bak’ın "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bak'a şu cevabı verdi:

“Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam."

Bunun üzerine Spor Bakanı Bak'ın da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” dediği ifade edildi.