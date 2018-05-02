Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın itiraz başvurusuna ret

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."
Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maçla ilgili Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvurunun ardından sonuç lehlerine olmazsa Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını söylemişti.
MAÇI METE KALKAVAN YÖNETECEK
Maçta çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20.30'a ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında, yarıda kalan maçın da hakemi olan Mete Kalkavan düdük çalacak.
Seyircisiz olarak Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını, yarıda kalan karşılaşmada olduğu gibi Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.
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