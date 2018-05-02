Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın itiraz başvurusuna ret

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçına yönelik yaptığı itirazları reddetti.

© REUTERS / Kemal Aslan TFF'nin kupa derbisi kararına Beşiktaş'tan resmi itiraz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'nin, TFF Yönetim Kurulunun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maçla ilgili Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvurunun ardından sonuç lehlerine olmazsa Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını söylemişti.

MAÇI METE KALKAVAN YÖNETECEK

Maçta çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20.30'a ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında, yarıda kalan maçın da hakemi olan Mete Kalkavan düdük çalacak.

Seyircisiz olarak Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını, yarıda kalan karşılaşmada olduğu gibi Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.