Josef De Souza: Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarıda kalan derbinin devamı için sahaya çıkmayan Beşiktaş'ın kendilerine saygısızlık yaptığını savundu ancak "Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu" dedi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Beşiktaş maça çıkmadı, derbi iptal edildi

Fenerbahçe gazetesinin mayıs sayısı için röportaj veren De Souza, Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendirerek, "Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

De Souza, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada şampiyonluk şanslarıyla ilgili şunları belirtti:

"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz. Evimizde oynadığımız Akhisarspor maçını kazansaydık şu an liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek."