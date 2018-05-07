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    Şenol Güneş

    Şenol Güneş: Taraftar git demediği sürece gitmem

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Spor
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Görevini bırakacağı iddialarına cevap veren Güneş taraftar istemediği sürece görevini bırakmayacağını söyledi.

    Güneş, görevi bırakacağı iddialarına şöyle yanıt verdi

    'SABRIMIZ TESLİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ'

    Teknik direktör Şenol Güneş
    © AA / Burak Akbulut
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    "Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez.

    50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.

    'KARAKTERİM, ÇİZGİM BELLİ'

    Siyasilerin bana dediği gibi, 'ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' dediği gibi, benim asla kabul etmediğim gibi… Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar…

    Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli."

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    Etiketler:
    Beşiktaş, Şenol Güneş, Türkiye
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