Şenol Güneş: Taraftar git demediği sürece gitmem

Güneş, görevi bırakacağı iddialarına şöyle yanıt verdi

'SABRIMIZ TESLİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ'

© AA / Burak Akbulut Şenol Güneş'ten Katar iddiasına yanıt: Türkiye konuşuyor

"Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez.

50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.

'KARAKTERİM, ÇİZGİM BELLİ'

Siyasilerin bana dediği gibi, 'ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' dediği gibi, benim asla kabul etmediğim gibi… Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar…

Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli."